Canada : ouverture d'une enquête sur les contrats entre le cabinet McKinsey et le gouvernement Trudeau

"Le Bureau de la vérificatrice générale a informé le Parlement que l'audit va débuter", a déclaré le porte-parole du Bureau de la vérificatrice générale, Vincent Frigon, vendredi 24 février. La portée de cet audit n'est pas encore déterminée.Au cours des derniers mois, les conservateurs, dans l'opposition, ont réclamé cette enquête pour faire la lumière sur ces contrats. Selon eux, ils ont enregistré une grande "multiplication" depuis 2015, année où le parti libéral de Justin Trudeau est arrivé au pouvoir.Garnett Genuis, député conservateur, a ainsi récemment décrié "l'énorme somme d'argent" versée à la société depuis cette date. Elle dépasserait les 100 millions de dollars canadiens (69,5 millions d'euros).

Les liens de Dominic Barton avec Trudeau en question

L'opposition veut aussi éclaircir les liens entre Justin Trudeau et l'ancien patron de McKinsey, Dominic Barton, qu'elle accuse d'être des amis proches.



Dominic Barton a été à la tête de McKinsey entre 2009 et 2018, puis ambassadeur du Canada en Chine de 2019 à 2021.



Il a notamment contribué à désamorcer la crise diplomatique entre les deux pays. Elle était liée à l'arrestation par le Canada, à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou en 2018. L'ambassadeur a également négocié la libération des deux Canadiens détenus en Chine.



Je ne suis pas un ami personnel proche du Premier ministre Dominic Barton, ancien patron de McKinsey et ex-ambassadeur du Canada en Chine

Appelé à témoigner récemment devant une commission parlementaire, Dominic Barton a été interrogé sur le rôle de McKinsey. Le cabinet est accusé d'avoir contribué à la crise des opiacés aux États-Unis.

Dominic Barton a aussi dû s'exprimer sur les contrats passés avec le gouvernement canadien et ses liens avec Justin Trudeau. Il a martelé : "Je ne suis pas un ami personnel proche du Premier ministre".



Il a affirmé qu'il n'avait pas "eu la moindre implication dans l'attribution de contrats rémunérés à McKinsey par le gouvernement fédéral depuis mon déménagement en Asie en 1996".



Une étude réalisée par l'université de Carleton à Ottawa a révélé que la valeur totale des contrats attribués à McKinsey était néanmoins dérisoire par rapport à ceux passés avec d'autres entreprises telles que Deloitte, EY, KPMG et PwC.



En France, des perquisitions ont été menées fin janvier au domicile de dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey dans le cadre d'investigations sur des soupçons de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022



