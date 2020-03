Canada : proposition d'accord entre le gouvernement et les autochtones

"Nous sommes parvenus à une proposition d'arrangement", a annoncé la ministre canadienne chargée des relations entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones, Carolyn Bennett, à des journalistes, aux côtés de son homologue de Colombie-Britannique (ouest) et du chef héréditaire Woos de la nation wet'suwet'en.

La proposition d'accord entre Ottawa et les chefs héréditaires, issue des négociations qui visent à mettre fin aux manifestations et barrages des dernières semaines au Canada, n'a pas été détaillée et devra être approuvée par la nation wet'suwet'en.

Le chef héréditaire Woos a souligné une "étape importante" - des termes repris par la ministre - au quatrième jour de rencontres en Colombie-Britannique, précisant toutefois que "ce n'est pas encore terminé".

"Nous avons toujours dit que nous étions opposés au gazoduc qui traverse notre territoire", a-t-il ajouté.

Dans la foulée, le promoteur du gazoduc Coastal GasLink, qui avait suspendu les travaux de construction pendant les négociations, a annoncé qu'ils allaient reprendre lundi.

"Coastal GasLink est parfaitement autorisé et reste sur la bonne voie pour une mise en service en 2023", a précisé son président David Pfeiffer dans un communiqué.

A l'origine du conflit : la décision des chefs héréditaires de la nation wet'suwet'en de Colombie-Britannique de bloquer le chantier du gazoduc Coastal GasLink vers la côte du Pacifique, au motif qu'il traverse leurs terres ancestrales.

Alors que les manifestations ont rapidement fait tache d'huile dans tout le pays, le gouvernement souhaite la levée des barrages qui perturbent l'activité ferroviaire au Canada et ont provoqué pénuries et pertes d'emplois depuis trois semaines.

Bien que les relations entre Ottawa et les "Premières nations" soient définies par la "loi sur les Indiens", un texte de 1876, toutes les revendications territoriales des autochtones n'ont pas été réglées au Canada, selon les experts.

En 1997, la Cour suprême du Canada avait reconnu l'autorité des chefs héréditaires sur leur territoire ancestral sans pour autant définir exactement la nature de leurs droits.