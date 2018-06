Canada: "Tous les scénarios" sur la table face à un Trump imprévisible

Le Canada se prépare à tous les scénarios dans le conflit commercial avec les Etats-Unis face à un président américain imprévisible, qui a averti mardi que les critiques de Justin Trudeau allaient coûter "cher" à son voisin du Nord.

Après les menaces de Donald Trump visant les secteurs automobiles et laitiers, "nous sommes prêts à tous les scénarios", a confié à l'AFP une source proche du Premier ministre canadien.

"Si les Etats-Unis décident d'appliquer de nouveaux tarifs, le gouvernement canadien va s'assurer d'être prêt à toutes les éventualités", a ajouté cette source, expliquant en substance qu'une ligne rouge serait franchie si Washington devait s'attaquer au secteur automobile canadien.

"Nous avons un très gros déficit commercial avec le Canada... sur les produits laitiers, c'est très injuste pour nos agriculteurs", a encore lancé mardi Donald Trump à Singapour, après son sommet historique avec le dictateur nord-coréen Kim Jong Un.

Bien qu'il ait annoncé samedi soir, dans deux tweets rageurs publiés depuis Air Force One, le retrait de sa signature du communiqué final du G7 qui venait de se tenir au Québec, il a jugé mardi que ce sommet avait été "très bon".

Le milliardaire a toutefois regretté une nouvelle fois les propos de Justin Trudeau tenus samedi après le G7. Il a raconté sur la chaîne ABC avoir suivi en direct depuis Air Force One la conférence de presse du dirigeant canadien et jugé que ce dernier "n'aurait pas dû" dire que le Canada ne se laisserait "pas bousculer" par les Etats-Unis.

M. Trudeau avait répété que les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada sur l'acier et l'aluminium étaient "insultants", au regard de l'histoire entre les deux pays, et comme l'Union européenne, il avait confirmé des représailles pour juillet.

- Justin 'n'aurait pas dû' -

"C'était une erreur, cela va lui coûter beaucoup d'argent", a averti M. Trump en quittant Singapour, tout en répétant qu'il "aime Justin, c'est quelqu'un de bien, mais il n'aurait pas dû faire ça".

Pour Ottawa, "il faut parler des faits et rappeler les faits, c'est-à-dire que les Etats-Unis imposent des tarifs plus élevés" dans plusieurs domaines, a noté la source gouvernementale canadienne.

"L'important c'est que les Américains réalisent que les économies et les industries (canadiennes et américaines) sont intégrées" et que de nouvelles taxes douanières auraient des conséquences négatives de part et d'autre de la frontière, a poursuivi ce haut responsable.

Dans ce contexte inédit, les partis politiques canadiens ont décrété lundi l'union sacrée derrière Justin Trudeau et dénoncé les attaques personnelles lancées à son encontre par M. Trump qui l'a accusé de malhonnêteté et de faiblesse.

Face à l'imprévisibilité américaine, le Premier ministre doit rencontrer mardi après-midi les représentants de l'industrie laitière canadienne afin de préparer la suite du bras de fer avec la Maison Blanche.

"Ce qui est vraiment nouveau dans la relation canado-américaine, c'est le fait d'avoir aussi peu de confiance mutuelle", a remarqué à l'AFP Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal.

"Donald Trump peut, de manière tout à fait imprévisible, décider de dynamiter un aspect de la relation ou un autre, de prendre des décisions unilatérales", souligne cet expert.

Pour éviter la surenchère, le gouvernement de Justin Trudeau mise sur ses relations avec les Etats fédérés américains, dont une majorité ont le Canada comme premier partenaire commercial, et avec le Congrès.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, doit d'ailleurs s'entretenir mercredi à Washington avec le Comité sénatorial des Affaires étrangères.

Selon M. Mérand, "à Ottawa, on a depuis longtemps fait une croix sur l'idée que la clé des relations canado-américaines allait dépendre du locataire actuel de la Maison Blanche, donc les relations se déploient plutôt au Congrès, auprès des Etats, auprès des milieux d'affaires, de manière à investir dans une relation qui, forcément, sera une relation à long terme".