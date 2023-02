Canada : un bus percute une garderie près de Montréal, des enfants grièvement blessés

Le Service de police de Laval confirme que deux jeunes enfants sont morts dans le drame survenu ce matin dans une garderie de Sainte-Rose https://t.co/JGUYMekNUy — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) February 8, 2023

"Bouleversé"

"On décompte pour l'instant huit blessés graves", a déclaré à l'AFP Marianne Lessard, porte-parole des secours québécois. Selon Radio-Canada, deux enfants sont morts."Seize véhicules dont neuf ambulances sont actuellement présentes sur le terrain", a-t-elle ajouté."Un large périmètre a été déployé" autour du bâtiment en partie détruit, a aussi affirmé à l'AFP la police de la ville de Laval où se trouve la garderie.L'événement s'est produit autour de 08H30 (13H30 GMT). Plusieurs enfants blessés se sont retrouvés coincés sous l'autobus, avant d'en être dégagés, ont affirmé les secours.Selon le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, le conducteur de l'autobus a été placé en état d'arrestation. La police cherche à savoir si l'acte était volontaire.Sur les images, on peut apercevoir le bus encastré dans une partie du bâtiment qui n'est pas situé au bord de la route mais sur un parking. Une partie du toit du bâtiment est effondrée sur l'avant du bus."J'ai aidé à maîtriser le chauffeur qui est sorti de l'autobus", a confié à Radio Canada un père de famille avant de fondre en larmes. Selon sa femme, l'homme était "à moitié déshabillé" et des parents l'ont vu "foncer délibérément sur la garderie"."C'est la classe des enfants les plus vieux qui a été touchée", raconte une autre mère de famille son enfant dans les bras. "C'est le choc, beaucoup de parents sont en panique car ils ne peuvent pas encore approcher des lieux et leurs enfants sont là-bas", poursuit-elle très émue.L'hôpital Sainte-Justine qui a accueilli les victimes de l'accident a confirmé qu'il y avait plusieurs blessés graves et a annoncé un point de presse en début d'après-midi."Quel drame épouvantable ce matin à Laval. Il n'y a rien de pire que d'avoir peur pour son enfant. Je pense aux enfants, aux parents et aux employés", a tweeté le Premier ministre québécois François Legault."Comme père de famille, je suis ébranlé puis je trouve ça dur et je peux comprendre l'angoisse que les parents vivent actuellement", a-t-il également déclaré lors d'un point de presse.Même émoi du côté des autorités de Laval, troisième plus grande ville du Québec située en périphérie de Montréal. "Je suis bouleversé par cette nouvelle. L'enquête se poursuit pour comprendre cette tragique série d'événements", a déclaré sur Twitter le maire de Laval, Stéphane Boyer."Tout mon soutien aux parents dans ces moments difficiles. Laval est de tout cœur avec vous et sera là pour vous. Je me rends sur place pour rencontrer les familles", a-t-il ajouté.La garderie accueille normalement de 80 à 85 enfants.