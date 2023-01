Canal de Suez: un navire échoué remis à flot, le trafic reste normal

Un navire transportant du maïs ukrainien s'est échoué lundi dans le canal de Suez avant d'être rapidement remis à flot sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial.

En 2021, l'Egypte avait été secouée par l'ultra-médiatisé blocage d'un navire, l'Ever Given, pendant plusieurs jours sur le canal de Suez, immense ouvrage inauguré en 1869 puis agrandi et modernisé à plusieurs reprises qui relie mers Rouge et Méditerranée.

"Le M/V Glory a été remis à flot par l'Autorité du canal de Suez" après s'être "échoué alors qu'il rejoignait un convoi près d'Al-Qantara", non loin de la ville d'Ismaïlia, dans le nord-est de l'Egypte, a indiqué l'agent maritime norvégien Leth.

De son côté, le patron du canal, Oussama Rabie, a rapporté que "51 navires circulent dans les deux sens lundi" sur le canal.

"Le trafic se poursuit normalement. Nous avons traité avec professionnalisme la panne survenue à bord du Glory durant son passage", a-t-il dit.

L'information est ultra-sensible pour l'Egypte, en pleine crise économique -sa monnaie a perdu en 2022 75% de sa valeur- et à la recherche de dollars. Le canal de Suez est l'une de ses premières sources de revenus en devises avec plus de sept milliards de dollars de revenus chaque année.

Le Glory, un navire de "225 mètres de long sur 32 mètres de large", selon les autorités du canal était "venu de Turquie en route vers la Chine au sein d'une flotte".

- Maïs ukrainien -

Le vraquier, dont les cales servent à transporter des céréales, était parti le 25 décembre de Chornomorsk, une ville portuaire près d'Odessa en Ukraine, avec à son bord du maïs dans le cadre de l'Initiative des céréales en mer Noire, un accord entre l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie qui atténue depuis juillet la crise alimentaire mondiale.

Le navire battant pavillon des îles Marshall et transportant près de 66.000 tonnes de maïs a été "secouru par quatre remorqueurs", a expliqué M. Rabie.

"Vingt-et-un navires faisant cap vers le sud vont commencer/reprendre leur transit. Seulement des retards mineurs attendus", a détaillé Leth.

En mars 2021, l'Ever Given, un porte-conteneurs géant de presque 200.000 tonnes dont la proue s'est encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable, avait bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie.

L'opération de sauvetage avait duré six jours et coûté la vie à un agent de l'Autorité du canal de Suez. L'Egypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de perte par jour pour le commerce maritime mondial.

En septembre, un pétrolier, l'Affinity V, avait brièvement bloqué le canal de Suez après une "avarie technique au niveau du gouvernail ayant entraîné une perte de contrôle du navire", selon les autorités du canal.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait approuvé en mai un projet pour élargir et creuser davantage la partie sud du canal dans laquelle s'était bloqué l'Ever Given.