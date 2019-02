Canal+ perd des abonnés en France mais en gagne à l'international

Le groupe de télévision payante Canal+ a continué de perdre des abonnés en France l'an dernier, avec 300.000 abonnés individuels de moins en métropole en 2018, selon les résultats annuels publiés par sa maison-mère Vivendi jeudi.

Dans le détail, le nombre d'abonnés en direct en France métropolitaine en 2018 baisse de 4,4%, à 4,73 millions.

En 2017, les abonnés ayant souscrit une offre via les opérateurs, comme Free et Orange, permettaient de compenser le recul, mais en 2018 leur nombre a aussi diminué. Ils étaient 3,1 millions à fin décembre 2018, soit 24.000 abonnés de moins en un an dans cette catégorie.

Canal+ a subi ces dernières années la perte de droits sportifs majeurs et les abonnements via les opérateurs sont moins rémunérateurs.

En novembre, la chaîne a trouvé un accord de distribution global avec le Groupe TF1. Il a permis de mettre fin au conflit commercial qui avait conduit le groupe de télévision payante à priver ses abonnés de la Une début 2018.

Le nouveau partenariat permet à Canal+ d'intégrer les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, LCI...) dans toutes ses offres (y compris myCanal), le tout accompagné de services et de fonctionnalités enrichis (replay étendu, contenus diffusés en avant-première...).

Un accord similaire avait été conclu début 2018 avec le Groupe M6.

Côté droits sportifs, Canal+ a acquis la Premier League anglaise pour la France, de 2019 à 2022.

A l'international, le groupe progresse, avec 883.000 nouveaux abonnements, répartis essentiellement entre l'Afrique, la Pologne et l'Asie. Au total, Canal+ a plus de 7,8 millions d'abonnés individuels à l'étranger.