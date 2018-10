Canal+ reprend la main sur la diffusion du championnat anglais

Le groupe de télévision Canal+ a annoncé mercredi soir avoir remporté l'appel d'offre pour diffuser le prestigieux championnat anglais de football dès l'été 2019, un retour qui a un goût de revanche pour la chaîne cryptée, détrônée par sa rivale RMC Sport en 2015.

"Très fier d'annoncer que le groupe @canalplus a remporté l'appel d'offres de la Premier League qui fera son grand retour sur les chaînes @canalplus dès la saison prochaine #welcomeback #larouetourne", a tweeté Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.

Dès août 2019, Canal+ proposera sur ses antennes et sur sa plateforme numérique "myCanal" les 380 matches du championnat anglais.

L'accord qui lie le groupe Canal+ et la Premier League porte sur trois saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.

Le montant de la transaction, qui n'a pas été révélé, pourrait atteindre un niveau similaire à celui alors avancé par RMC Sport, soit 115 millions d'euros, selon le journal L'Equipe.

Cette annonce constitue un camouflet pour RMC Sport qui détenait jusqu'ici l'intégralité des droits de diffusion du football en France.

Elle oblige ainsi l'opérateur de télécommunications SFR (groupe Altice), propriétaire de RMC Sport, à négocier avec sa rivale cryptée pour maintenir son niveau d'offres de matchs auprès de ses abonnés.

- Négociations cruciales pour RMC Sport -

Le groupe du magnat Patrick Drahi a réagi promptement en annonçant "travailler dès ce soir avec le groupe Canal+ dans l'esprit des accords trouvés autour de la Champions League (Ligue des champions, ndlr), afin de permettre aux abonnés à RMC Sport de continuer à vivre la Premier League anglaise sur ses antennes après l'été 2019".

A la mi-septembre, les deux groupes avaient déjà conclu un accord pour permettre aux abonnés de Canal Satellite de suivre les matchs diffusés par la plateforme numérique RMC Sport.

L'enjeu est d'autant plus grand pour RMC Sport - qui permet de regarder les chaînes sur ordinateur, tablette ou smartphone - que la chaîne a déboursé des sommes astronomiques pour affirmer sa suprématie dans la diffusion du football.

Le groupe Altice avait mis la main en mai 2017 sur l'exclusivité des droits des coupes d'Europe de football, Ligue des champions et Ligue Europa, de 2018 à 2021 pour un montant record de 370 millions d'euros par saison, soit plus de deux fois le montant dépensé par BeIn Sports et Canal+ réunis durant la période précédente.

Pour l'heure, du côté de Canal+ on se félicite "d'avoir remporté en exclusivité l'intégralité des droits de la Premier League, le championnat de football le plus diffusé au monde, à l'issue de la consultation initiée par la FAPL (Football Association Premier league, NDLR) sur plusieurs territoires européens".