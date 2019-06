Canicule: alerte orange à Paris et petite couronne

L'alerte canicule niveau "orange" a été déclenchée pour Paris et ses départements limitrophes en prévision de la vague de chaleur sans précédent à laquelle se prépare l'Hexagone à partir de lundi, avec des températures pouvant dépasser par endroits les 40°C, selon Météo-France.

L'alerte concerne la capitale, la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) mais aussi le département de Seine-et-Marne.

"C'est une canicule sans précédent par sa précocité pour le mois de juin, et ce depuis 1947", a rappelé à l'AFP Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo-France.

"Quant au jour le plus chaud, ça sera en fin de semaine, entre jeudi et vendredi, a priori.. ça va atteindre les 40°C ou les dépasser par endroits", a-t-il indiqué, précisant que "les plus fortes chaleurs ont des chances de se produire au sud et le long de la Loire".

Selon lui, le niveau "sera bien plus intense qu'en juin 2005".

La Ville de Paris a elle également activé dimanche le niveau alerte orange et annoncé une série de mesures de prévention envers notamment les seniors et les personnes malades.

La canicule d'août 2003 avait provoqué une surmortalité de 15.000 personnes, en grande majorité des personnes âgées.

Des "salles rafraîchies" dans les équipements publics, des fontaines temporaires et brumisateurs et une ouverture nocturne, en plus d'une distribution de gourdes aux SDF, ou l'installation de ventilateurs dans les crèches et les écoles.