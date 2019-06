Canicule: Belliard (EELV) regrette des "mesures d'urgence" faute de prévention

David Belliard, tête de liste Europe Ecologie Les Verts pour les municipales à Paris, a regretté jeudi que l'on soit "encore dans les mesures d'urgence" pour lutter contre la canicule, "notamment en terme d'information".

"On est encore dans les mesures d'urgence, on a des pics de pollution, des canicules, et on réagit plutôt qu'on prévient, plutôt qu'on prépare, notamment en terme d'information. On l'a vu hier, il y a eu énormément de bouchons", a-t-il affirmé sur Sud Radio.

Cela pose, selon lui, la question de "30 ans d'inaction: nous n'avons pas suffisamment agi pour sortir les villes du tout voiture, du tout voiture individuelle".

"Les transports en commun devraient proposer une qualité de service qui n'est pas vraiment au rendez-vous", a-t-il déploré.

"Que fait la région alors qu'on devrait avoir au minimum des transports gratuits ?", a-t-il poursuivi à propos de l'Ile-de-France. "Faisons les transports gratuits en période de pics de pollution".

Pour le président du groupe EELV au Conseil de Paris, la France n'est "pas à la hauteur" pour répondre aux grands défis climatiques et environnementaux.

"Il y a toujours eu des canicules, le problème c'est leur fréquence", souligne-t-il: "Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre à Paris dans 20 ou 30 ans quand il va faire des pics de 50 degrés ?"