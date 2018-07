Canicule en Amérique du Nord : au moins 54 morts au Québec

Ce vendredi 6 juillet, les pouvoirs publics ont annoncé le dernier bilan d'une vague de chaleur exceptionnelle : 54 décès au Québec. Dans les rues, les policiers distribuent de l'eau, les brumisateurs tournent au maximum et les fontaines et jeux d'eau publics sont pris d'assaut.



Les personnes les plus vulnérables sont les plus touchées : majoritairement les personnes âgés ou celles qui sont atteintes de maladies chroniques, auprès desquelles les autorités organisent du porte-à-porte. Sur leur site et les réseaux sociaux, les autorités de santé se mobilisent pour alerter l'ensemble de la population, comme la docteure Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal :

#ChaleurAccablante En point de presse ce matin avec Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique, et Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, pour rappeler les mesures de prévention pour les personnes vulnérables en cette dernière journée de chaleur pic.twitter.com/bbRIZP5lv3 — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) 5 juillet 2018

Je suis de tout cœur avec les gens du Québec qui ont perdu un être cher pendant la canicule. Ces températures record devraient se poursuivre dans le centre et l’Est du Canada, alors veillez à bien vous protéger ainsi que votre famille : https://t.co/nurf2zFb3M — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 juillet 2018

Malgré tout, le bilan provisoire est déjà lourd. Le Premier Ministre canadien Justin Trudeau a exprimé sa compassion avec les familles des victimes par un message sur Twitter :

De l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, même chaleur de la Floride à l'Alaska, avec des records historiques : 42°C à Los Angeles, 45°C à Palm Springs, 44°C à Phoenix en Arizona, 43°C à Las Vegas dans le Nevada. Le mercure frise les 50°C par endroits, attisant une foule d'incendies qui nécessitent l'évacuation de centaines de personnes. Actuellement, soixante foyers majeurs ont consumé plus de 333 000 hectares, indiquait ce vendredi le Centre national interagence de prévention des incendies (NIFC)



En Californie, les feux qui font rage de la frontière de l'Oregon à San Diego ont fait une victime civile et l'état d'urgence a été déclaré dans le sud. Des évacuations obligatoires sont en place près de la frontière mexicaine, mais aussi dans la région viticole de la Napa Valley ou dans le secteur de Santa Barbara :