Canicule: jusqu'à 40°C dans le Sud, les routes se débloquent

Records de chaleur et samedi noir dans le sens des départs: les 35 à 40°C qui ont fait transpirer une bonne partie de la France ont compliqué la vie des automobilistes en ce jour de grand "chassé-croisé", même si la situation s'améliorait nettement en fin d'après-midi.

L'air venu du Sahara a fait grimper les thermomètres au-delà des 40°C localement avec 41,3°C dans l'après-midi à Béziers (Hérault) et 40,6°C à Chusclan (Gard), près d'Avignon. Leucate (Aude) a battu son record absolu avec 39,1°C.

C'est donc sous la chaleur que s'est déroulé le grand chassé-croisé de l'été sur les routes, marqué par un pic de 705 km de bouchons à 11h35, selon Bison Futé.

Le gros des bouchons était passé en fin d'après-midi, l'annonce de cette journée noire ayant semble-t-il incité les vacanciers à partir tôt. Des ralentissements restaient signalés à l'approche de Bordeaux sur l'A10, sur l'A7 entre Valence et Avignon et à la frontière espagnole au niveau du Perthus.

Dimanche - classé orange pour les départs et vert pour les retours - devrait être beaucoup plus calme.

-Moteurs en surchauffe-

Conséquence cumulée de la chaleur et de la circulation en accordéon: la surchauffe des moteurs. Plusieurs véhicules se sont immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence, ont constaté samedi après-midi des journalistes de l'AFP sur l'A63 au sud de Bordeaux.

"Un moteur qui fait du surplace va avoir tendance à chauffer, plus encore s'il fait extrêmement chaud", a expliqué le capitaine Thierry Barel, officier de la CRS autoroutière d'Aquitaine. Lequel conseille de "s'arrêter longtemps sur une aire de repos, une demi-heure voire trois quarts d'heure, pour faire refroidir le moteur".

"Globalement les gens sont prévoyants", soulignait de son côté Michael Mahler, un responsable de Vinci autoroutes. "Nous leur rappelons de bien penser aux petits et aux plus âgés, de respecter plus qu'à l'accoutumée des pauses toutes les deux heures, de s'occuper des voitures, qui souffrent aussi, en vérifiant la pression des pneus et le niveau d'huile".

Dans le Rhône, les pompiers ont eu cependant "une activité très soutenue en raison de la canicule, avec de nombreuses interventions" pour des malaises ou des altérations de la conscience.

Les pompiers du Rhône disent avoir "constaté pas mal d'inconscience dans la population, malgré tous les messages de prudence", intervenant notamment dans l'agglomération lyonnaise "pour le malaise cardiaque d'un homme âgé qui tondait sa pelouse en plein cagnard, à 16H".

- Pollution à l'ozone -

Soixante-sept départements ont été maintenus en vigilance orange canicule pour dimanche, un nombre record qui égale le chiffre du 21 juin 2017.

Il est déconseillé de sortir entre 11h00 à 21h00, indique Météo-France.

Une faible baisse des températures maximales devrait concerner dimanche une partie nord-est, avant un "deuxième pic" lundi et mardi, selon Météo France: il fera tout de même encore de 30 à 35 degrés du nord de la Loire à l'Alsace.

Sur une grande partie sud du pays, les fortes chaleurs se maintiendront dimanche, avec des maximales de 35 à 38 degrés, localement 39 ou 40 degrés.

Seule la partie nord-ouest de l'Hexagone sera épargnée.

Et après une nuit torride de vendredi à samedi, avec notamment un record de température minimale (30,3 degrés) pour Perpignan, Météo France prévient que les nuits prochaines resteront très chaudes, particulièrement en ville.

Corolaire de la chaleur et du trafic routier, la pollution à l'ozone touche aussi de nombreuses régions: en Ile-de-France avec un 10e jour de dépassement depuis début juillet, mais aussi dans l'Est, en Bourgogne, dans la vallée du Rhone et en Gironde.

Ce polluant favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires.

La vitesse maximale a été réduite sur de nombreux axes routiers et il est recommandé de prévoir des activités physiques tôt dans la matinée.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a repoussé son départ en vacances, et doit se rendre dimanche matin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris, avant de faire un "point de situation nationale" depuis le centre de crise de son ministère.

Bonne nouvelle en revanche pour les amateurs d'astronomie: le ciel clair va leur permettre de pleinement profiter de la 28e édition des "Nuits des étoiles".