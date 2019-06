Canicule, plus ça dure, plus c'est dur

Hyperthermie ou coup de chaleur: les effets sur la santé de la canicule et des chaleurs extrêmes, qui frappent plus fréquemment les personnes âgées et nourrissons, risquent davantage de se faire sentir au bout de quelques jours.

"Dans une canicule, l'effet sanitaire est retardé de quelques jours. Au début on résiste un jour et une nuit, puis deux puis trois mais quand ça dure...", souligne le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

Après quatre jours de canicule sur la majeure partie du pays, "les organismes commencent à souffrir de l'accumulation des jours de chaleur" a rappelé jeudi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Et alors que des pics de températures très élevés au delà de 40 degrés s'annoncent, on constate déjà une augmentation du nombre d'appels au Samu, à SOS Médecins, et de passages aux urgences, selon la ministre.

Le danger: l'hyperthermie ou coup de chaleur, une urgence médicale.

Le coup de chaleur - qui peut être mortel - doit être soigné rapidement pour éviter des séquelles neurologiques. En effet, lorsque la température du corps est trop élevée, le cerveau et des organes vitaux peuvent être endommagés.

Tout le monde, à des degrés divers, peut être concerné. Au premier chef, les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies cardiaques, respiratoires, de handicaps moteurs ou mentaux, dont l'autonomie est réduite. Mais les adultes apparemment en bonne santé qui s'exposent inconsidérément peuvent aussi être touchés.

Ces dernières années, des décès liés aux fortes chaleurs, dont des cas d'hyperthermie certaine, ont été relevés chez des gens au travail ou se livrant à des activités sportives comme la randonnée.

Mme Buzyn a d'ailleurs fustigé les "comportements à risque" et les "irresponsables" qui "continuent de faire leur jogging entre midi et deux heures".

Le coup de chaleur peut survenir chez des adultes, plus ou moins jeunes, notamment lors d'efforts physiques importants sous le soleil.

Ces derniers ont non seulement à lutter contre la chaleur ambiante, la déshydratation, mais aussi contre la chaleur que génère l'effort musculaire. L'évolution peut être dramatique avec une défaillance multiviscérale (une insuffisance de fonctionnement de plusieurs organes vitaux) potentiellement fatale.

- Thermostat -

Lorsqu'il fait chaud, le corps cherche à s'adapter et maintenir sa température centrale stable, autour de 37 degrés (36°1-37°8).

Le thermostat, le centre de la thermorégulation, se trouve dans le cerveau, plus exactement dans l'hypothalamus. Des récepteurs thermiques cutanés lui transmettent des informations par les nerfs et la moelle épinière.

Le corps confronté à la canicule se refroidit essentiellement par l'évaporation de la transpiration. Mais en l'absence de vent (ou de ventilateur) et lorsqu'il fait très humide, elle ne s'évapore pas assez vite.

Le coup de chaleur survient quand le corps ne parvient plus à contrôler sa température, qui augmente alors rapidement (plus de 40 degrés).

Lorsque les capacités de thermolyse (dissipation de la chaleur) sont ainsi dépassées, il y a "rétention calorique" (accumulation de chaleur), responsable d'une atteinte multiviscérale (neurologique, rénale...).

Lorsque la température dépasse 40,5 degrés, la défaillance du thermostat est patente et le cerveau dangereusement menacé.

Les signes qui doivent alerter : peau chaude, rouge et sèche (elle ne transpire plus), maux de tête, confusion, avec par exemple des propos incohérents, ou perte de conscience, convulsions, grande faiblesse, nausées, vomissements, crampes musculaires, température corporelle élevée, soif.

Il est impératif d'appeler le Samu, en composant le 15. En attendant les secours, il faut placer le sujet à l'ombre et le refroidir en l'aspergeant d'eau fraîche, mais pas glacée, et en l'éventant.

Outre un état de santé déficient, une diarrhée ou une fièvre préexistantes, la prise de certains médicaments (dont les tranquillisants et les diurétiques) et la consommation d'alcool (qui déshydrate) augmentent les risques de coup de chaleur.

Les nourrissons "ne doivent jamais être laissés en plein soleil ni être laissés seuls dans un véhicule", insistent les autorités sanitaires. La température peut rapidement y dépasser 30 degrés.

"Visage rouge, transpiration, pleurs, inconfort" sont les premiers signes qui montrent que les bébés commencent à souffrir de la soif et le chaleur, précise l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).