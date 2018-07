Canicule: quatre départements en vigilance orange

Quatre départements étaient placés dimanche en vigilance orange en raison de la canicule qui sévit déjà depuis plusieurs jours, a indiqué Météo-France.

L'alerte concerne trois départements de la vallée du Rhône -- l'Ardèche, la Drôme et le Rhône -- et le département des Pyrénées-Orientales, avec des températures supérieures à 30 degrés.

La vague de chaleur devrait s'étendre en début de semaine dans le quart sud-est du pays, a indiqué à l'AFP François Gourand, prévisionniste à Météo France, qui s'attend à ce que d'autres départements soient placés en vigilance orange canicule.

A partir de jeudi, c'est toute la moitié sud du pays qui devrait être concernée par les températures caniculaires (entre 35 et 39 degrés) et en fin de semaine, la moitié nord pourrait être touchée à son tour, même si l'incertitude est plus grande, précise François Gourand.

Lundi, les températures repartiront à la hausse, avec des minimales voisines de 21 degrés en vallée du Rhône et de 24 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Pas de rafraîchissement prévu sous les 20°C en cours de nuit de dimanche à lundi.

Les maximales seront souvent comprises entre 34 et 36 degrés dans la vallée du Rhône et dans l'intérieur des régions méditerranéennes, précise Météo-France.

Neuf départements étaient placés en vigilance jaune (Ain, Alpes-Maritimes, Isère, Gard, Herault, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vaucluse, Territoire-de-Belfort).

Depuis fin juin, les températures sont restées élevées sur l'ensemble du pays, souligne Météo-France, notamment sur la moitié nord où elles ont été en moyenne 2 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison

Le mois de juillet 2018 devrait être le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure à la normale de 2,4 degrés, selon un bilan provisoire établi par Météo-France vendredi soir.

Juillet 2018 se placerait ainsi en termes de température derrière juillet 2006 (+3,6 degrés) et juillet 1983 (+2,6 degrés).