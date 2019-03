Cannabis médical en Thaïlande: essais sur des patients en cancérologie

Des patients de cancérologie doivent bientôt tester les effets du cannabis produit à titre expérimental par les autorités thaïlandaises, qui ambitionnent de légaliser la culture de cannabis à usage médical.

"Nous allons utiliser des plants de cannabis pour en extraire de l'huile", a annoncé vendredi à l'AFP Nuntakan Suwanpidokkul, responsable de la recherche au sein de l'Agence pharmaceutique gouvernementale thaïlandaise (GPO).

Au total, quelque 2.500 échantillons d'huile de cannabis sortiront des laboratoires pour des essais cliniques sur des patients volontaires, supportant mal leur traitement de chimiothérapie.

"Nous espérons débuter en juillet ou août", a précisé le responsable de la GPO, recevant l'AFP dans les locaux où grandissent les plants de cannabis, dans un laboratoire où les médias ne sont pas admis pour des "raisons de sécurité". Les seules images disponibles sont celles distribuées par la GPO.

L'idée est de voir si ce traitement à base de cannabis soulage les nausées et douleurs des patients.

La Thaïlande a légalisé fin 2018 la culture de cannabis, à usage médical, devenant le premier pays d'Asie à se lancer dans un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël.

La loi précise que cette culture serait encadrée, et l'usage du cannabis limité à un usage médical et non récréatif.

Les compagnies étrangères et les géants pharmaceutiques sont sur les rangs pour obtenir les précieuses licences d'exploitation permettant de développer le secteur.

En Thaïlande, l'appétit des firmes internationales suscite des craintes quant à un possible contrôle du marché par ces compagnies.

La marijuana a longtemps été considérée comme une herbe traditionnelle en Thaïlande, avant d'être classée comme narcotique dans les années 1970.

Le cannabis entre déjà dans plusieurs recettes de médecine traditionnelle et est donnée aux malades en phase terminale.