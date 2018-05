Cannes : Godard absent du tapis rouge pour la projection de son film ovni

Jean-Luc Godard, comme il en a l'habitude, a brillé par son absence vendredi sur les marches du 71e Festival de Cannes pour la projection en compétition de son nouveau film, "Le Livre d'image", oeuvre inclassable et hermétique qui a dérouté les festivaliers.

Le mythique cinéaste de la Nouvelle Vague doit en revanche participer samedi en fin de matinée à une conférence de presse à distance, via l'application d'appels vidéos FaceTime.

Quatre membres de l'équipe de son film ont effectué la montée des marches, mais sans le réalisateur, qui n'était déjà pas présent à Cannes au moment de ses précédentes sélections, en 2010 puis en 2014.

Sur TV Festival, qui diffuse en direct les montées des marches avant chaque projection officielle, l'un des producteurs du film, Fabrice Aragno, a simplement souligné que le réalisateur était "là dans le film". "La présence d'un artiste, c'est dans son oeuvre (...) Quand on dit un Picasso, on pense à la peinture, donc quand on pense à un Godard, on doit penser au film...", a-t-il ajouté.

"Le Livre d'image", en lice pour la Palme d'or, un film-poème applaudi à l'issue de la projection dans la grande salle du Palais des festivals, fait se succéder pendant 1h25 des images documentaires et de fiction : chars, guerres, explosions, trains avançant dans la campagne, extraits de films, etc.

Elles sont accompagnées de musique et de citations et d'aphorismes en voix off, souvent lus par le cinéaste lui-même : "La vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains", "La seule chose qui survive à une époque, c'est la forme d'art qu'elle s'est créée", "Les religions du livre ont forgé nos sociétés et nous avons sacralisé les textes", "Pour ma part, je serai toujours du côté des bombes"...

"Les maîtres du monde devraient se méfier de Bécassine parce qu'elle se tait", peut-on lire en exergue de cet objet filmique non identifié évoquant, entre autres, le monde arabe, et composé de cinq parties aux titres énigmatiques ("Remakes", "Les soirées de Saint-Pétersbourg", "Ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages", "L'Esprit des lois", "La région centrale").

Difficile à décrypter, l'oeuvre a partagé les critiques, laissant plus d'un festivalier perplexe.

"Même si sa voix si caractéristique parsème (en voix) off d'aphorismes ce collage de classiques du 7e art et d'archives, pas sûr qu'il soit bien audible", a commenté sur Twitter le critique de la revue Positif Philippe Rouyer.

"Le nouveau Godard : un objet visuel et sonore indéterminé dont on retient la phrase +Quant à moi je serai toujours du côté des bombes+ en se disant que c'est chouette qu'il soit toujours là", a estimé le journaliste de TV5 Monde Patrick Simonin.

"La question avec Godard, je ne sais pas tellement si c'est de comprendre. C'est une proposition avec des éclats de choses qui nous traversent...", a réagi auprès de l'AFP Jacques Kermabon, de la revue canadienne 24 Images.

La sélection de Jean-Luc Godard cette année à Cannes est particulièrement symbolique, 50 ans après le Festival interrompu de mai 68. A un moment où la France était en grève, Godard avait alors été en tête, aux côtés de François Truffaut, de la révolte pour exiger l'arrêt de la compétition par solidarité avec le mouvement étudiant et ouvrier.

Reclus en Suisse, le cinéaste de 87 ans, également présent cette année à travers l'affiche du Festival, tirée de "Pierrot le fou", s'est tenu éloigné ces dernières années du monde du cinéma.