Caravane de migrants : 5 000 soldats américains envoyés à la frontière mexicaine

Je suis là pour offrir un avenir à mes enfants. Retourner au Honduras, non.

Nous allons garantir vos droits, tout comme vous devez respecter strictement les lois de notre pays.

Nous espérons qu'ils vont continuer à passer par des points de contrôleGerardo Garcia, un responsable du Bureau de l'immigration

C'était le bazar, ils n'ont pas voulu nous laisser passer et ils ont tiré des balles en caoutchouc, je ne comprends pas, c'est dangereux pour les enfants.

Quand franchir la frontière par la route n'est pas possible, tenter la traversée par le fleuve. Pour passer du Guatemala au Mexique, des centaines de migrants honduriens n'ont pas hésité à se jeter à l'eau dans le Suchiate en crue. Et s'ils se tiennent par la main, c'est pour éviter d'être emportés par le courant. Des hommes, des femmes de tous âges et des enfants.Sur l'autre rive, un représentant du gouvernement mexicain les attend.Des policiers anti-émeute ont été déployés en nombre pour encadrer les migrants.Des abris ont été prévus pour eux, poursuit l'agent d'immigration mexicain. Les familles, elles, sont encore sous le choc des tirs sur le pont frontalier la veille.

Il y a eu des blessés et un mort confirmé, mais le ministre mexicain de l'intérieur insiste : la police n'avait pas d'armes. Seuls des moyens dissuasifs ont été utilisés. "Mensonges" affirme un migrant resté de l'autre côté de la barrière.



D'une frontière à l'autre, l'armée américaine a commencé à se déployer. Ils seront plus de 5 000 soldats d'ici la fin de la semaine, à la demande de Donald Trump pour bloquer toute entrée illégale de migrants en provenance du Mexique.