Carlos Alcaraz, futur numéro 1 mondial du tennis ?

Une bombe précoce

A la conquête Roland-Garros ?

Carlos Alcaraz est né le 5 mai 2003 à El Palmar, une ville espagnole située dans la région de Murcie. Brun, cheveux courts et yeux marron, il commence le tennis à l'âge de quatre ans. Il développe assez vite une préférence pour les courts en terre battue. L'ancien numéro 1 du tennis, son compatriote Rafael Nadal est son idole.L'Espagnol est agé de 15 ans seulement lorsqu'il devient joueur professionnel en 2018. Il remporte son premier match sur le circuit ATP contre Albert Ramos-Vinolas lors du tournoi de Rio de Janeiro au Brésil. Ce succès l'a propulsé au rang de 406e mondial. Depuis, Carlos Alcaraz n'en finit plus de battre des records et de gravir les échelons dans le monde du tennis sur terre battue.Avant dimanche, Carlos Alcaraz avait remporté 4 titres sur le circuit professionnel ATP. ATP 250 en Croatie, l'an dernier, l'ATP 500 de Rio en février 2022, le Masters 1000 de Miami en mars 2022, l'ATP 500 de Barcelone, la semaine dernière. Et, le dernier en date est le Masters 1000 de Madrid. Alcaraz compte désormais cinq titres à son palmarès.Un an auparavant, le jeune Espagnol n'était que 114e mondial. Depuis dimanche, son nom est sur toutes les lèvres des fans et des professionnels de ce sport. On le voit déja marché sur les traces de son ainé Rafael Nadal.Dans l'histoire des Masters, ce dernier a commencé le circuit professionnel à 15 ans et a aussi remporté son premier tournoi à 18 ans. Et, à tout juste 19 ans, Nadal remporta son premier titre à Roland-Garros.En mai 2021, Rafael Nadal qui parlait du jeune tennisman a dit : "Carlos Alcaraz va probablement devenir bientôt, l'un des meilleurs joueurs du monde. Je crois qu'il va brûler les étapes".Le jeune tennisman compte 28 victoires à son actif et est aussi le joueur qui compte le plus de matchs gagnés en 2022. La récente vertigineuse ascension du jeune Espagnol dessine un avenir radieux.En battant Nadal, Djokovic, et Zverev au fil de sa semaine madrilène, il est devenu le plus jeune joueur à battre trois joueurs du top 5 dans un même tournoi depuis la création du circuit ATP en 1990.Après ce 5e titre à son palmarès, Carlos Alcaraz renonce au tournoi de Rome et préfère se concentrer sur celui de Roland-Garros qui se tiendra dans deux semaines (22 mai - 5 juin)à Paris. Entre-temps, il prend le temps de soigner sa cheville droite méchamment tordue face à Nadal, et un peu enflée dimanche matin.L'entraîneur de Carlos Alcaraz est connu dans le milieu du tennis. Il s'appelle Juan Carlos Ferrero. C'est un ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003. Depuis plus de deux ans, dans son académie Equalite, Juan Carlos Ferrero travaille avec la nouvelle étoile espagnole.Pour y être à 100% à Paris, Alcaraz préfère renoncer à Rome la semaine prochaine, pour prendre le temps de soigner sa cheville droite méchamment tordue face à Nadal, et un peu plus enflée dimanche matin."Roland-Garros, c'est particulier pour moi, parce que c'est le premier Grand Chelem où j'ai atteint le troisième tour, l'année dernière, en gagnant des bons matches, en jouant à un très bon niveau. Cette année, c'est vrai que les gens vont faire de moi un favori pour Roland-Garros, mais je le prends comme une source de motivation, pas de pression. J'ai très envie d'aller à Paris, de me battre pour un Grand Chelem. J'ai envie de montrer mon niveau en Grand Chelem. Ce titre, et ces victoires contre Rafael et Djokovic et Zverev, me donnent beaucoup de confiance pour aller à Roland-Garros, pour viser le titre à Paris."A 19 ans, Carlos Alcaraz figure déja dans le Top 10 mondial du Tennis. En finale, il est intraitable. Il n'y a encore jamais concédé ne serait-ce qu'un set."J'aime être agressif, marquer beaucoup de points directs. Mon style ressemble plus ou moins à celui de Roger Federer", avoue l'espagnol.Le jeune star du tennis ne cache pas son ambition, non sans une pointe d'insolence mais avec une lucidité certaine."Je me considère comme un joueur qui joue très bien en ce moment. J'ai perdu d'entrée à Monte-Carlo et j'ai su apprendre de cette défaite, et continuer à m'entraîner pour Barcelone et Madrid. Je considère que je joue très, très bien et je crois que je suis un adversaire difficile pour les autres joueurs. Je ne me considère pas comme le meilleur joueur du monde parce que j'ai gagné Barcelone, que j'ai battu Rafael Nadal et Djokovic, et que j'ai gagné ici à Madrid. J'ai vu que j'allais être N.6 mondial demain (lundi), donc il me reste cinq joueurs à dépasser pour devenir le meilleur joueur du monde".