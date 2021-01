Carton d'audience pour "La promesse", la nouvelle série policière de TF1

Portée par Sofia Essaïdi, Olivier Marchal et Lorant Deutsch, "La promesse", nouvelle série policière de TF1, a rassemblé jeudi 7,1 millions de téléspectateurs en moyenne, dominant largement les audiences de la soirée, selon des données de Médiamétrie diffusées vendredi.

Le premier épisode a réuni 7,4 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience (PDA) de 31,4%, tandis que le deuxième, diffusé à la suite, a été regardé par près de 6,8 millions de téléspectateurs pour une PDA de 33,8%.

Ce polar sur une affaire de disparition d'enfant dans les Landes, crée par Anne Landois ("Engrenages") et Gaëlle Belan et réalisé par Laure de Butler ("Profilage"), avait été proposé en avant-première en décembre sur Salto, la plateforme lancée en octobre par la Une, France Télévisions et M6.

Cette dernière récolte le deuxième meilleur score de la soirée jeudi avec Bruce Willis et une énième rediffusion de "Piège de cristal", premier film de la saga "Die Hard", qui a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs pour une PDA de 10,6%.

Sur France 2, l'émission "Envoyé spécial" consacrée notamment aux agriculteurs a elle été suivie par près d'1,8 millions de personnes, pour une PDA de 7,8%.