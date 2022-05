Variole du singe en Europe et en Amérique du Nord : que sait-on sur la maladie ?

Le 6 mai dernier, le Royaume-Uni est le premier pays européen à signaler des cas de la variole du singe. Deux semaines après, mercredi 18 mai, le nombre de personnes infectées dans le pays est porté à neuf. À l'exception du premier individu infecté, qui avait récemment voyagé au Nigeria, ces malades ont été contaminés au Royaume-Uni, selon l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Dans la foulée, l'Espagne et le Portugal mais aussi les États-Unis et le Canada signalent à leur tour avoir repéré la présence de la variole du singe, ou ce qui semble l'être, sur leur territoire.

Ces derniers cas confirment ce que nous craignions initialement, à savoir qu'il puisse y avoir une transmission de la variole du singe au sein de nos communautés. Dr Susan Hopkins, principale conseillère médicale de l'UKHSA.

Au Canada, une dizaine de cas suspects ont été examinés à Montréal comme le rapporte Radio-Canada. Et aux États-Unis, un homme qui s’était rendu au Canada a été positif au virus dans l’État du Massachusetts.

"Ces derniers cas, ainsi que les informations faisant état de cas dans divers pays européens, confirment ce que nous craignions initialement, à savoir qu'il puisse y avoir une transmission de la variole du singe au sein de nos communautés", a expliqué Susan Hopkins, principale conseillère médicale de l'UKHSA, citée dans le communiqué. Mais qu'est-ce que la variole de singe ? Faut-il s'inquiéter de sa propagation ?

Quelle est l'origine que la variole de singe ?

La variole du singe est une zoonose, une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux. Le plus souvent des rongeurs mais aussi certains primates sont en cause. Concrètement, la transmission se fait généralement par "consommation de viande d’animaux infectés pas suffisamment cuite", indique l’OMS.

Le virus de la variole de singe ne se transmet pas facilement entre humains. ©Ted S. Warren/ AP

Ensuite, la transmission entre humains se fait au moment du contact avec une personne atteinte ou ses liquides organiques, dont la salive. Le virus de la variole du singe ne se transmet "pas facilement" entre personnes, assurent les autorités britanniques. Les symptômes n'en sont pas moins impressionnants.

Quels sont ses symptômes et ses dangers ?

L'infection de l'homme par la variole du singe - "monkeypox" en anglais - se divise en deux périodes. Une première qualifiée d'invasive, avec de la fièvre, des maux de tête, des ganglions enflés et des douleurs musculaires.

Elle est ensuite suivie par une période d'éruption cutanée, qui commence par le visage, avant de s'étendre sur les autres parties du corps. C'est le visage qui est le plus touché, suivi par les paumes des mains et les plantes des pieds.

En général, le taux de létalité s’est établi entre 1 % et 10 %, la plupart des décès survenant chez les plus jeunes.Communiqué de l'Organisation Mondiale de la Santé

Si les symptômes semblent virulents, surtout chez les hommes, le taux de mortalité reste faible. L’Organisation Mondiale de la Santé affirme "qu’en général, le taux de létalité s’est établi entre 1 % et 10 %, la plupart des décès survenant chez les plus jeunes", précisant aussi que "la durée d’incubation est en général de 6 à 16 jours mais peut aller de 5 à 21 jours".

Il ne faut pas confondre la variole du singe avec la variole, qui est beaucoup plus dangereuse. Cette dernière a été éradiquée dans le monde entier en 1980.

Quelles sont ses origines ?

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, la variole du singe provient de pays du centre et de l’ouest de l’Afrique comme le Nigeria ou le Cameroun. Son virus, appelé aussi scientifiquement "orthopoxvirose simienne", demeure très rare. On l'a identifiée pour la première fois chez l’homme en 1970 en République démocratique du Congo (ex-Zaïre) chez un garçon âgé de 9 ans. Depuis 1970, des cas humains ont été signalés dans 10 pays africains.



D’ordinaire, la variole de singe a tendance à se développer dans des zones et des forêts tropicales. Il est surprenant de la retrouver dans des pays du nord, au climat froid et dans des milieux urbains. C’est pour cette raison qu'elle est actuellement surveillée par l'OMS. Toutefois, au printemps 2003, des cas avaient été confirmés aux États-Unis, marquant ainsi la première apparition de cette maladie en dehors du continent africain.

Qui sont les personnes les plus à risque ?

Si la variole de singe inquiète peu, les plus jeunes enfants sont les plus susceptibles de développer une forme grave. Dans certains cas, la contamination peut se révéler mortelle.



L’Agence britannique de sécurité sanitaire a précisé que sur les sept premiers cas détectés dans leur pays, quatre concernent des personnes "homosexuelles et bisexuelles". Mais aucun lien ne peut encore officiellement être établi.

Mais les personnes homosexuelles ne sont pas considérées comme des personnes plus à risque. "N'importe qui, quelle que soit son orientation sexuelle, peut propager la variole du singe", ont souligné aux États-Unis les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire fédérale du pays.



À (re)lire : Variole du singe: plus de quarantaine de cas suspects ou confirmés en Espagne et au Portugal