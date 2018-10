Castaner (LREM) veut que "la réparation du pays s'accélère"

Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, partage l'impatience des Français et veut "maintenir la pression pour que la réparation du pays, notamment à travers les chiffres du chômage, se poursuive et s'accélère".

"Ça ne va pas assez vite, les Français nous le disent et ils ont raison", a estimé sur France Inter le délégué général de La République en marche (LREM), interrogé sur la rentrée difficile de l'exécutif.

"C'est aussi le sentiment que j'ai comme patron du mouvement politique La République En marche et je vous assure que c'est aussi le sentiment du président et du Premier ministre", a-t-il ajouté.

"Il y a des questions d'équilibre, des questions d'impatience, des questions de rapidité d'exécution, ce sont des combats qu'il faut, avec le président et le Premier ministre, mener à chaque instant", a souligné le dirigeant de LREM.

Interrogé sur la photo, prise samedi lors d'une déambulation d'Emmanuel Macron sur l'île de Saint-Martin et sur laquelle le président pose aux côtés de deux jeunes, dont un fait un doigt d'honneur, M. Castaner a dénoncé "ce geste idiot qu'évidemment je condamne", mais également la polémique qui en a découlé.

"Moi, ce qui me choque, c'est que l'Etat a mis 500 millions d'euros en un an pour reconstruire Saint-Martin et il y a encore des gens qui vivent dans des conditions scandaleuses, ça me choque beaucoup plus que cette photo", a commenté le secrétaire d'Etat.