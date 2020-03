Castaner: "pas de risques sanitaires" pour le maintien des municipales

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a justifié vendredi auprès de l'AFP le maintien des élections municipales dimanche, en pleine épidémie de coronavirus, arguant que selon les scientifiques le déroulement du scrutin ne présentait "pas de risques sanitaires particuliers".

Le ministre a rappelé la circulaire envoyée aux préfets cette semaine sur les consignes à mettre en œuvre pour assurer un déroulement du premier tour des municipales dimanche le plus sûr possible: affichettes avec rappel des bons gestes, gels hydroalcooliques, points d'eau, organisation des flux d'électeurs dans un bureau aménagé en conséquence, procurations facilitées, etc.

"Si on avait annoncé un confinement général, la question du report aurait pu se poser, a-t-il dit, mais ce n'est pas le cas et les scientifiques consultés par le gouvernement ont assuré qu'il n'y avait pas de risques sanitaires particuliers" à organiser le scrutin.

Le ministre de l'Intérieur a souligné en outre que les chefs de partis politiques, les associations d'élus, les présidents des Assemblées avaient fait part de leur volonté de maintenir les élections, lors des différentes réunions jeudi avec l'exécutif. Le président Emmanuel Macron "a écouté les arguments des uns et des autres" avant de décider, a-t-il ajouté.

Christophe Castaner s'est employé à dissiper les inquiétudes sur la fréquentation des bureaux de vote et d'éventuels risques de contamination.

"Il y a en moyenne 1.000 électeurs par bureau de vote. Avec une participation de 60%, soit 600 personnes à venir voter en l'espace de 10 à 12 heures, cela revient à 30 à 40 personnes par heure dans un même bureau. Ce qui permet d'éviter les contacts physiques", a-t-il dit.

Jeudi lors de son allocution, le président Emmanuel Macron a expliqué que "des consignes renforcées" seraient données dès vendredi "afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que les fameuses mesures barrières soient bien respectées".

Pour ce faire, une visioconférence a été organisée dans la matinée au ministère de l'Intérieur entre le Premier ministre Édouard Philippe, Christophe Castaner et les préfets. Par ailleurs, le gouvernement a réalisé des sports publicitaires sur les "bons gestes" à adopter, diffusés dans la presse écrite et audiovisuelle.

Quant à d'éventuelles difficultés que pourraient rencontrer des maires pour constituer un bureau de vote (il faut un président et deux assesseurs, ndlr), le ministre a rappelé que le préfet pouvait réquisitionner du personnel. "Pour l'instant, aucun cas nous a été signalé", a-t-il ajouté.

Christophe Castaner ne nourrit pas non plus d'inquiétude particulière concernant la participation au scrutin: "Je ne crois pas à un décrochage. Les citoyens sont attachés" à l'élection de leur maire.