Cazeneuve veut concilier mutation écologique et croissance

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a présenté jeudi à Avignon sa vision de la transition écologique, qui doit selon lui aller de pair avec une "croissance sûre et sobre" et le "maintien" du nucléaire, à l'occasion des Journées parlementaires du PS dont il était l'invité vedette.

L'ancien ministre de l'Intérieur, dont beaucoup scrute les intentions pour 2022, a affirmé ne vouloir qu'apporter sa "contribution" aux débats des socialistes. Pendant plus de deux heures, il a discouru et échangé avec députés et sénateurs, à l'invitation de la présidente du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault et de son homologue du Sénat Patrick Kanner.

Alors que de nombreux écologistes voient en lui un "productiviste", et qu'il se voit parfois reprocher la mort du militant écologiste de Rémi Fraisse, l'ancien ministre de l'Intérieur a consacré un long développement à la question environnementale.

"Nous devons (...) être les acteurs politiques qui assument qu'il peut y avoir la grande mutation écologique et le maintien d'une grande ambition de redistribution et de solidarité, qu'il peut y avoir une grande transition écologique et la possibilité d'une croissance sobre et sûre, qu'il peut y avoir la mutation écologique et le maintien de la foi dans le progrès, la technique et la science", a déclaré M. Cazeneuve, dans une tentative de conciliation des logiciels social-démocrate et écologiste.

"Le réel, c'est que nous sommes confrontés à une urgence climatique à laquelle aucun gouvernement, aucun pays, aucune sensibilité n'échappera", a-t-il souligné, en défendant une transition écologique "socialement juste, démocratiquement acceptable, territorialement différencié".

Concrètement, l'ancien député de la Manche a défendu le "maintien" de l'industrie nucléaire pour parvenir à une économie décarbonnée, même si la part du nucléaire doit "baisser" dans le mix énergétique. "Nous devons continuer à accompagner les travaux de recherche" dans le domaine, et "nous devons reconnaître l'atout qu'elle constitue pour notre appareil industriel", a-t-il souligné.

"Lorsque l'Allemagne a décidé de sortir subitement du nucléaire", en 2011, "cela s'est traduit par une augmentation massive de la production de gaz à effet de serre", a-t-il affirmé. Une vision contestée, notamment par l'association Greenpeace qui évoque plutôt "une stagnation depuis la fin des années 2000" des émissions de GES de l'Allemagne.