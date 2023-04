"Cent jours" de Macron: Borne expose la feuille de route mercredi à l'Elysée

Élisabeth Borne présente mercredi, à l'occasion du Conseil des ministres, la feuille de route des "cent jours" lancés le 17 avril par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat après l'adoption chaotique de la réforme des retraites.

La Première ministre exposera le programme gouvernemental, puis s'exprimera lors d'un point-presse à l'issue du Conseil des ministres prévu mercredi matin au Palais de l’Élysée.

Elle sera ensuite, jeudi à partir de 7h30, invitée des "4 vérités" de France 2.

Le 17 avril, lors de son adresse aux Français, Emmanuel Macron s'est donné "cent jours d'apaisement" et "d'action" pour tenter de sortir de la séquence des retraites, chargeant Mme Borne d'en présenter les grands axes, avec un "premier bilan" au "14 juillet".

Mais l'inconnue demeure sur la capacité de l'exécutif à faire adopter des textes sensibles à l'Assemblée, faute de majorité absolue.

Le président de la République, a cité trois "chantiers prioritaires": travail; "justice et ordre républicain et démocratique"; et le service public, incluant école et santé. Il a, depuis son allocution, esquissé quelques pistes.

Sur le volet travail, il a récemment évoqué un texte de loi transposant "très vite" l'accord national interprofessionnel sur le "partage de la valeur" en entreprise, conclu entre les organisations patronales et syndicales.

Il a également cité un projet "sur France Travail (transformation de Pôle Emploi, NDLR) et sur les lycées professionnels, sur lesquels on doit avancer d'ici l'été".

Sur le volet immigration, M. Macron a précisé ses vues dans un entretien avec des lecteurs du Parisien, en prônant "un seul texte" pour "durcir nos règles" en matière d'expulsion tout en améliorant l'intégration. Écartant ainsi l'hypothèse d'un projet découpé en plusieurs textes pour faciliter son adoption, comme il l'avait lui même évoquée il y a un mois.

Mais "je ne sais pas vous dire quel sera le chemin. Il faut construire une majorité politique", a-t-il dit, interrogé sur l'éventualité d'une adoption au 49.3, après que sa Première ministre a déclaré ne plus vouloir y recourir, hors textes financiers.

"Le président de la République réforme et continuera à réformer", a assuré lundi soir sur LCI le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, alors qu'Emmanuel Macron a franchi lundi le premier anniversaire de sa réélection.

"Il y a des avancées pour les Français qui sont conséquentes depuis six ans au-delà de la réforme des retraites dont chacun comprend que ce soit un moment de crispation dans ce mandat de dix ans qu'ont confié les Français au président", a fait valoir M. Véran.

"Nous nous rendons sur tout le territoire national et on continuera de le faire", a également dit le porte-parole, alors que plusieurs déplacements ministériels ont été chahutés par des opposants à la réforme des retraites, comme le président lui-même lors d'un déplacement en Alsace.