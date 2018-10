Centenaire de l'armistice: les joueurs de L1 et L2 porteront le Bleuet de France

Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront le Bleuet de France sur leurs maillots lors des matches disputés du 9 au 11 novembre, en hommage aux victimes de la Grande Guerre, cent ans après l'armistice, a annoncé la Ligue de football mardi.

Ces matches de la 13e journée de Ligue 1 et de la 14e journée de Ligue 2 serviront aussi à relayer des appels aux dons et récolter des fonds pour soutenir les victimes d'attentats et de guerres.

Symbole de mémoire et de solidarité, le Bleuet de France est une oeuvre caritative gérée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).