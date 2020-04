Cérémonies du 8 Mai: l'AMF demande aux maires de déposer une gerbe

L'Association des maires de France invite chaque maire à déposer seul une gerbe au pied du monument commémoratif de la commune à l'occasion du 8 Mai, pour respecter le devoir de mémoire malgré les restrictions liées à la crise sanitaire.

Ce moment de recueillement devra se faire "sans rassemblement ni autre manifestation publique", en compagnie d'un unique porte-drapeau désigné par les associations d'anciens combattants, précise l'AMF lundi dans un communiqué.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière l'annulation des cérémonies du 8 Mai marquant le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, à cause de la crise du coronavirus.

"Sans méconnaître les nécessaires mesures de précaution qui s'imposent à tous et auxquelles les maires apportent leur concours le plus actif, il serait contraire au respect dû à la mémoire des combattants et des victimes de cette guerre que chaque commune de France ne puisse s’associer à cet hommage", écrit l'AMF.

Les habitants pourront "être invités à observer au même moment une minute de silence depuis leur domicile et, dans la mesure de leurs moyens, à le pavoiser".

La décision d'annuler les cérémonies du 8 Mai a été vivement critiquée par des élus et des associations d'anciens combattants.

Lundi, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a cependant déclaré qu'"à (sa) connaissance, elles seront maintenues". "Il faut toujours que la sécurité médicale prime et donc il faudra, si ces cérémonies s'organisent, qu'il y ait le respect des gestes barrières des distances, de protection, etc.", a-t-elle souligné sur Franceinfo.