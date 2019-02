Ces "collabos" nazis qui continuent de toucher des indemnités de l'Allemagne

Indemnités pour invalidité

Ce sont les députés belges qui ont lancé l’affaire, votant une résolution qui demande au gouvernement d’intervenir auprès des Allemands et d’obtenir « la fin du régime des pensions accordées aux collaborateurs belges ».Ainsi, à Berlin, le gouvernement fédéral et démocratique continuerait à indemniser des pronazis, traîtres à leur pays envahi par les troupes allemandes à partir de 1940.Dans le texte voté en commission la semaine dernière, les parlementaires belges relèvent « l’injustice subie par les victimes de nazisme qui ne reçoivent pas d’allocations alors que les collaborateurs belges reçoivent une pension sur laquelle ils ne doivent pas payer d’impôts ». (Lire notre entretien avec l'historien belge Christoph Brüll plus bas)

Ces paiements sont effectués en vertu d'une loi votée par la République Fédérale Allemande (RFA) en 1951 et qui prévoit l'indemnisation des victimes de guerre allemandes, quelle que soit leur nationalité. « En fait, il ne s’agit pas de "pensions" mais d’indemnités pour invalidité qui peut concerner des collaborateurs, des enrôlés de force ou encore des civils », nuance l’historien belge Christoph Brüll, « seuls sont exclus les responsables de crime de guerre. »



Dans les faits, tout engagé volontaire dans la Waffen SS et blessé au combat peut donc y prétendre. Officiellement du moins, les autorités belges ne connaissent pas le nom des bénéficiaires. L’Allemagne se refuse à donner une liste au nom de la protection des données de la vie privée.



Néanmoins, l’interpellation parlementaire a eu un effet : le ministère allemand du Travail a donné quelques données chiffrées sur ces indemnisations. Ainsi pour ce mois de février 2019, au total 2033 personnes dans le monde y ont eu droit. 1532 sont en Europe dont 573 dans la seule Pologne. On en retrouve aux Etats-Unis, en Namibie, en Thaïlande... Le versement peut s’élever jusqu’à environ 1300 euros mensuels.

Les chiffres dans quelques pays francophones (en nombre de bénéficiaires) :

- Belgique : 18

- France : 54

- Canada : 121

- Suisse : 49

L’affaire a rebondi en France avec l’indignation du député de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui y voit une récompense pour « services rendus à l’occupant nazi » et demande leur interdiction.



Interpellé, le gouvernement a fini par réagir, avouant son ignorance par la voix de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées. « Ça peut être des anciens soldats, des veuves… Il faut d’abord essayer de rechercher plus finement de qui il peut s’agir, il ne faut pas faire de jugement définitif… Il faut étudier les choses calmement, ne pas précipiter la polémique » explique-t-elle au quotidien Le Parisien. « L’Office national des anciens combattants, qui verse les pensions aux soldats et anciens combattants français, ignorait totalement ce versement allemand », poursuit-elle sur la radio Europe 1.

Le cas curieux des "collaborateurs" suisses

Un autre cas de figure se présente avec la Suisse qui n’était officiellement pas partie prenante au conflit de la Seconde Guerre mondiale et n'a pas été envahie par les armées nazies. Elle ne peut donc avoir des "enrôlés de force" mais se retrouve quand même avec 49 bénéficiaires, "les vétérans suisses du IIIe Reich" comme les appelle l'historien Christophe Vuillemier dans le blog qu'il tient pour le quotidien Le Temps.



« Je serais curieux de connaître ces 49 personnes, explique t-il, mais ça peut-être des binationaux, ou des Suisses vivant en Allemagne ou enfin des Suisses" de Suisse" qui partageaient l’idéologie nazie, comme Johan Eugen Cordi, un major suisse devenu SS-Oberführer. On estime que 1000 à 1500 Suisses se sont engagés dans l'armée allemande de l'époque, essentiellement les Waffen SS car c'était un corps qui acceptait les étrangers. »



Une loi de 1998 prévoit bien d’examiner le passé d’éventuels criminels. Mais elle ne s’applique qu’aux dossiers de demande déposés après le 13 novembre 1997. Résultat, seuls 99 anciens combattants ont finalement été privés de prestation à la fin des années 90, pour 940 000 bénéficiaires, la plupart en Allemagne.