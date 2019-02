César: premiers prix pour "Shéhérazade" et "Jusqu'à la garde"

Sous les yeux de Robert Redford, "guest star" de la soirée, le film sur les violences conjugales "Jusqu'à la garde" et la révélation "Shéhérazade" ont raflé leurs premiers prix des César 2019 vendredi.

"Jusqu'à la garde", premier long métrage de Xavier Legrand et film choc sur un sujet de société difficile, l'un des grands favoris de la soirée avec dix nominations, a reçu ses deux premiers prix de la soirée (meilleur montage et meilleur scénario original).

"Quand on a tourné le film en 2016, il y avait 123 femmes qui avaient été assassinées par leur conjoint et ex-conjoint. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, 25 femmes ont été assassinées, ce qui veut dire qu'on est passé à une femme tous les deux jours, alors qu'en 2016 c'était une tous les trois jours", a déclaré Xavier Legrand en recevant ce prix.

"Il serait temps de penser à ces victimes à un autre jour que le 25 novembre", journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, a-t-il ajouté.

L'autre grand favori avec également dix nominations, "Le Grand bain", comédie sociale à succès de Gilles Lellouche sur des "quadras" et "quinquas" déprimés qui se lancent dans la natation synchronisée, pourrait confirmer son parcours sans faute jusqu'ici, du succès critique aux 4,2 millions de spectateurs en salles. Un film auquel l'acteur Elie Semoun a fait un clin d'oeil en arrivant en maillot de bain sur scène pour remettre le César des costumes.

- Razzia pour "Shéhérazade" -

"De voir aujourd'hui mes acteurs nommés, c'est ce qui vraiment me rend le plus heureux, et puis d'être accompagné de mes producteurs qui m'ont accompagné depuis si longtemps, tout ça me rend fou de joie", a commenté Gilles Lellouche peu avant la cérémonie diffusée en clair sur Canal+.

"Quoiqu'il arrive, l'extraordinaire caresse que m'a faite le métier cette année, je ne l'oublierai jamais", a-t-il ajouté.

Le western franco-américain de Jacques Audiard "Les Frères Sisters", nommé neuf fois, a reçu des prix techniques, ceux des meilleurs décors, du meilleur son et de la meilleure photo.

Le début de la soirée a été marqué par la razzia de "Shéhérazade" de Jean-Bernard Marlin, histoire d'amour à Marseille entre un caïd et une jeune prostituée.

Il a reçu le César du meilleur premier film, tandis que ses deux interprètes principaux, Kenza Fortas et Dylan Robert, ont été récompensés par ceux des meilleurs espoirs féminin et masculin.

"Je dédie ce film à tous les gens qui galèrent", a lancé le réalisateur Jean-Bernard Marlin en recevant son prix.

- Ménochet contre Duris et Lutz -

Du côté des acteurs, Denis Ménochet en père menaçant dans "Jusqu'à la garde" fait partie des favoris pour succéder à Swann Arlaud, couronné l'an dernier dans "Petit paysan".

Mais il pourrait se faire voler la vedette par le bluffant Alex Lutz, méconnaissable en star de la chanson vieillissante dans "Guy", Romain Duris en syndicaliste et père quitté par sa femme dans "Nos batailles" ou Vincent Lacoste en jeune homme forcé à grandir quand sa soeur meurt dans "Amanda".

Chez les actrices, Elodie Bouchez en candidate à l'adoption dans "Pupille", Mélanie Thierry dans le rôle de Marguerite Duras dans "La Douleur" ou encore Léa Drucker en mère apeurée devant son ex-conjoint violent dans "Jusqu'à la garde" pourraient repartir avec un trophée, après Jeanne Balibar dans "Barbara" l'an dernier.

Le César du public, créé l'an dernier et récompensant le film ayant fait le plus d'entrées en salles, a été décerné aux "Tuche 3" d'Olivier Baroux (près de 5,7 millions de spectateurs), après "Raid dingue" de Dany Boon en 2018.

Un des moments forts sera la remise d'un César d'honneur à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans. Kristin Scott Thomas, qui préside la soirée, a ouvert cette 44e édition par une déclaration d'amour au cinéma français, auquel elle a promis de rester fidèle malgré le Brexit.