Chaînes payantes: TV Breizh et Paris Première en tête

TV Breizh a été la chaîne thématique la plus regardée entre septembre et mi-février avec une part d'audience de 0,7%, suivie par Paris Première, avec 0,6% et de RTL9 avec 0,5%, selon le bilan semestriel Mediamat'Thématik de Médiamétrie, paru mardi.

Pour TV Breizh (filiale du groupe TF1), habituée des premières marches du podium, c'est un score inchangé sur un an tandis que c'est une hausse pour Paris Première (groupe M6, +0,1 point). RTL 9 (groupe Mediawan) reste également stable.

Selon ce bilan réalisé sur les 79% de foyers qui reçoivent la télévision par ADSL, satellite, câble ou fibre optique, viennent ensuite BeIN Sports, Canal+ Sport, Cine+ Frisson, Cine+ Premier, Disney Channel, Nickelodeon Junior, Polar+ et Teva, chacune à 0,3%.

Parmi la centaine de chaînes passées en revue, la plupart ont une part d'audience de 0,1% ou 0,2%, et pour certaines inférieure à 0,1%. Certaines figurent dans le bouquet de base de la plupart des opérateurs, comme Disney Channel, Teva, RTL9, TV Breizh ou Paris Première (par ailleurs présente sur la TNT payante), d'où leur audience plus importante.

L'audience des chaînes thématiques payantes est mesurée deux fois par an par Médiamétrie. Leur part d'audience globale s'est élevée à 12,1% sur le semestre écoulé, une baisse de 0,4 point sur un an, au profit des chaînes nationales gratuites.