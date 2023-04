Challenge Cup: Toulon et Lyon, comme on se retrouve

Toulon et Lyon, opposés l'an dernier en finale du Challenge européen à Marseille où le LOU avait croqué le RCT (30-12), se retrouvent dans cette même compétition ce week-end, mais dès les quarts, auxquels est conviée une autre formation française, Clermont.

Les hommes de Xavier Garbajosa ont rendez-vous au stade Mayol samedi à 13h30, où ils auront la lourde tâche de conjurer le mauvais sort, après avoir été battus à deux reprises en championnat par le club varois.

Et ce, malgré l'absence de deux de leurs meilleurs marqueurs d'essais, le Géorgien Davit Niniashvili et le Fidjien Josua Tuisova, tous deux victimes d'une entorse à la cheville.

Pour le RCT, dont l'armoire à trophées compte trois "grandes" Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) mais pas de titre en Challenge Cup, l'enjeu est de taille, d'autant que les deux clubs sont à touche-touche en Top 14 (Lyon est 4e à 55 points, Toulon 6e avec 52 pts) et qu'une victoire toulonnaise ferait du bien à la confiance.

"Avec Lyon, il y a peut-être une rivalité spéciale (...), un peu plus de tension car c'est un match éliminatoire, mais il ne faut pas non plus trop en faire, a souligné en conférence de presse le capitaine toulonnais Charles Ollivon. Mathieu (Bastareaud, revenu à Toulon en début de saison) a dit que c'était une chance de pouvoir vivre ces moments-là et je crois que tout le monde est d'accord, il faut en profiter".

Clermont ouvrira les hostilités vendredi soir (21h00) à Llanelli contre les Scarlets, un deuxième déplacement périlleux après celui à Bristol le week-end dernier, où les Jeaunards ont gagné de justesse (33-26).

Le club auvergnat, 10e en Top 14 avec 45 points, a l'occasion d'y sauver sa saison s'il parvient à venir à bout d'une formation galloise qui compte nombre d'internationaux dans ses rangs.

"Les Scarlets font partie de ces équipes qui ont un vrai collectif capable de faire épanouir et émerger des individualités", a prévenu en conférence de presse le coach de l'ASM, Christophe Urios. "Une nouvelle fois, nous ne serons par favoris: nous jouons à l'extérieur, face à une équipe qui reste sur une longue série de succès à domicile (7 avec notamment des victoires probantes face aux provinces sud-africaines, ndlr) avec un arbitre anglais auquel nous devrons nous adapter".

Les deux autres quarts mettront aux prises les Ecossais de Glasgow face aux Lions sud-africains et le club italien de Trévise contre les Gallois de Cardiff.

. Le programme des quarts de finale:

Vendredi

(21h00) Scarlets (WAL) - Clermont (FRA)

Samedi

(13h30) Toulon (FRA) - Lyon (FRA)

(16h00) Trévise (ITA) - Cardiff (WAL)

(21h00) Glasgow (SCO) - Lions (RSA)