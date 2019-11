Challenge européen: les Français toujours en pole?

Dominateurs en 2018-2019 grâce à Clermont (vainqueur) et La Rochelle (finaliste), les clubs français pourraient de nouveau tirer leur épingle du jeu en Challenge européen, motivés par la perspective d'une finale à Marseille le 22 mai.

Mourad Boudjellal a toujours de la suite dans les idées. Son RCT est privé de la grande Coupe d'Europe, qu'il a remporté trois années de suite (2013, 2014, 2015), pour la première fois depuis 2012. Le président toulonnais met un peu de sel dans le Challenge en promettant une année gratuite à ses abonnés longue durée si le club ne remporte pas de titre d'ici 2023.

De quoi renforcer dans le Var l'intérêt pour un trophée que Toulon a effleuré deux fois - finale en 2010 et 2012 - sans pouvoir le soulever. La première fois, c'était à Marseille, dans un Stade Vélodrome où Boudjellal aime délocaliser ses affiches de championnat.

Pour être bien placé dans le tableau final, le RCT n'a pas bénéficié du meilleur tirage (Scarlets, London Irish, Bayonne). C'est aussi le cas de Bordeaux-Bègles, prétendant théorique après son excellent début de parcours en Top 14 mais qui devra se débarrasser des Wasps et d'Edimbourg en plus d'Agen.

Dans un rapport de forces toujours incertain, ce sont Castres (Dragons, Enisei, Worcester) et le Stade Français (Brive, Bristol, Zebre) qui sont le mieux placés sur le papier. Sauf que le club parisien, plus gros budget du Top 14, est à la dérive sportivement: dernier en championnat, il vient de limoger son entraîneur Heyneke Meyer et doit désormais se battre pour éviter la relégation.

Mais l'histoire a montré que le club parisien n'était jamais aussi fort que quand il était au pied du mur... comme en 2017, quand le projet de fusion avec le Racing 92, aussitôt abandonné devant la contestation générale, lui avait donné des ailes pour soulever le Challenge, son premier trophée européen.

Si Pau, surprenant 3e du Top 14, veut aller loin, il devra d'abord marcher sur un homme malade: Leicester, ancien grand d'Europe rétrogradé pour la première fois au second niveau continental, et qui ne s'en sort pas non plus en championnat (actuel dernier).