Challenge européen: Lyon, Toulon, Castres et Biarritz veulent monter dans le bon quart

Quatre clubs français sur la ligne de départ: Lyon et Toulon, arrivés en tête de leurs poules, comme Castres, éliminé de la Coupe d'Europe, ou encore Biarritz visent une place en quarts de finale du Challenge européen.

Contrairement à la prestigieuse compétition européenne, les huitièmes de finale du Challenge se disputeront en matches secs, sur le terrain du mieux classé à l'issue de la phase de poules.

D'où un net avantage pour le LOU qui, après quatre succès en autant de matches, a terminé en tête de la poule B et recevra les Warriors de Worcester, avant-derniers du championnat anglais.

Toulon, qui a également terminé premier de sa poule, accueillera les Italiens du Benetton Trévise. Mais les Varois, qui espèrent encore faire partie des équipes barragistes du Top 14, auront-ils la tête tournée vers l'Europe alors qu'ils accueilleront le Stade toulousain en championnat le week-end suivant?

Castres, actuel quatrième du Top 14, aura un sacré défi à relever sur le terrain des London Irish. Sur le papier, les Anglais, 8es de leur championnat, sont à la portée des Tarnais mais le CO n'est pas à la fête loin de son antre et n'a remporté que trois matches à l'extérieur cette saison.

Enfin, Biarritz se dirige vers la Pro D2 mais peut s'offrir un bol d'air sur la scène continentale. Les Basques s'attaquent à un gros poisson en recevant les Wasps, repêchés de la Coupe d'Europe et qui ont prévenu leurs adversaires: cette compétition est pour eux une "seconde chance" de remporter un nouveau titre européen, après la Coupe d'Europe 2004 et 2007 et le Challenge 2003.

Les quarts de finale du Challenge européen auront lieu le week-end du 6 au 8 mai.

Le programme des 8e de finale (en heures de Paris, GMT+2):

. Vendredi

(18h30) Biarritz (FRA) - Wasps (ENG)

London Irish (ENG) - Castres (FRA)

(21h00) Lyon (FRA) - Worcester (ENG)

Newcastle (ENG) - Glasgow (SCO)

. Samedi

(21h00) Edimbourg (SCO) - Bath (ENG)

Gloucester (ENG) - Northampton (ENG)

Toulon (FRA) - Trévise (ITA)

. Dimanche

(14h00) Saracens (ENG) - Cardiff (WAL)