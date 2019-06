Challenge européen: Toulon - Scarlets, le choc des déclassés

Le RC Toulon et les Scarlets, habitués à disputer la Coupe d'Europe, s'affronteront dans une des poules les plus relevées du Challenge européen, la seconde compétition européenne dont le tirage au sort a été effectué mercredi.

La franchise galloise n'avait jamais été reversée au deuxième niveau continental, que le club français, champion d'Europe trois saisons de suite entre 2013 et 2015, n'avait plus fréquenté depuis 2012, année où il avait perdu en finale face à Biarritz.

Les deux clubs devront éviter un faux-pas face aux London Irish et Bayonne, les deux autres adversaires de la poule 2, s'ils veulent rallier les quarts de finale, promis aux meilleurs des cinq poules et aux trois meilleurs deuxièmes.

Placés dans la poule 3, Bordeaux-Bègles et Agen ont hérité d'un plateau relevé avec les Wasps et Edimbourg, quart-de-finaliste de la Coupe d'Europe cette saison. Pau ne partira pas favori non plus dans la poule 5, en compagnie de Cardiff et de Leicester.

La tâche pourrait être plus aisée pour le Stade Français, vainqueur de l'épreuve en 2017 et opposé à Bristol, Brive et aux Zebre, et pour Castres, tombé avec Worcester, les Dragons et Enisei.

Poule 1: Castres (FRA), Worcester (ENG), Dragons (WAL), Enisei (RUS)

Poule 2: Scarlets (WAL), Toulon (FRA), London Irish (ENG), Bayonne (FRA)

Poule 3: Wasps (ENG), Edimbourg (SCO), Bordeaux-Bègles (FRA), Agen (FRA)

Poule 4: Stade Français (FRA), Bristol (ENG), Zebre (ITA), Brive (FRA)

Poule 5: Cardiff (WAL), Leicester (ENG), Pau (FRA), Calvisano (ITA)