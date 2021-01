Champ et Major, les chiens du couple Biden, arrivent à la Maison Blanche

Champ et Major, les deux bergers allemands du couple Biden, sont arrivés dimanche à la Maison Blanche, a annoncé lundi l'équipe de la Première dame, continuant une tradition qui avant Donald Trump n'avait pas été interrompue en plus d'un siècle.

Sur des photos transmises par la Maison Blanche, on peut voir les deux chiens gambader ou se reposer sur les pelouses du 1600 Pennsylvania Avenue, avec l'obélisque du Washington Monument en toile de fond.

Dans la famille Biden depuis 2008, Champ a été rejoint en 2018 par Major. Ce dernier est devenu dimanche le premier chien adopté dans un refuge à résider à la Maison Blanche, un symbole fort pour les Américains, très attachés au "meilleur ami de l'Homme".

Pendant la campagne, Joe Biden, soucieux d'apparaître comme un homme chaleureux et empathique, n'avait pas hésité à jouer de cette corde sensible.

Il avait notamment publié sur Instagram des photos de chiens portant ses couleurs et ajouté en légende: "Je suis peut-être un peu partial mais je pense que Champ et Major feraient de super First Dogs !".

A l'inverse, le peu d'intérêt de Donald Trump pour les chiens a régulièrement été épinglé par ses détracteurs, qui avaient créé des tee-shirts affichant "Il n'a même pas de chien", preuve absolue selon eux de son manque de coeur.

Dans un souci de contenter à la fois les fans de canidés et de félins, Joe et Jill Biden avaient annoncé fin novembre qu'ils pourraient adopter un chat, une fois installés dans la résidence présidentielle.

"Je me demande aussi ce qu'il va se passer avec le chat, parce que je sais que la nouvelle va dominer internet quand ce sera annoncé", a affirmé dimanche la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans une vidéo où elle répondait aux questions d'internautes.