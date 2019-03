Championnat du monde de match-play: Woods débute par une victoire

L'Américain Tiger Woods a débuté le Championnat du monde de match-play de golf avec une victoire lors de la première journée, mercredi à Austin (Texas).

Woods, vainqueur à trois reprises de l'épreuve (2003, 2004, 2008), a battu son compatriote Aaron Wise sur le score de 3&1.

Les deux autres joueurs versés dans le groupe 13, les Américains Patrick Cantlay et Brandt Snedeker, n'ont pas réussi à se départager.

Le tenant du titre, l'Américain Bubba Watson s'est incliné face à son compatriote Kevin Na (1 up) et n'a plus le droit à l'erreur dans un groupe 15 où évoluent également les Américains Jordan Spieth et Billy Horschel qui sont restés dos à dos.

Le N.1 mondial Dustin Johnson, sacré champion du monde de match-play en 2017, a dominé son compatriote Chez Reavie (4&3).

A l'issue de la phase de poules, chaque vainqueur de groupe est qualifié pour un tableau à élimination directe à partir de samedi.

Le match-play est un format de compétition où l'unité de score est le trou, et non pas les coups. Une partie remportée 3&1 signifie que le vainqueur a remporté trois trous de plus que son adversaire sur les 17 trous joués.

Le Championnat du monde de match-play est la deuxième des quatre étapes du circuit WGC, les tournois de golf les mieux dotés après ceux du Grand Chelem.

Les résultats de la 1re journée

. Groupe 1

Dustin Johnson (USA) bat Chez Reavie (USA) 4&3

Branden Grace (RSA) bat Hideki Matsuyama (JPN) 4&3

. Groupe 2

Justin Rose (ENG) bat Emiliano Grillo (ARG) 2&1

Gary Woodland (USA) bat Eddie Pepperell (ENG) 2&1

. Groupe 3

Brooks Koepka (USA) et Tom Lewis (ENG) font match nul

Li Haotong (CHN) bat Alex Noren (SWE) 5&4

. Groupe 4

Rory McIlroy (NIR) bat Luke List (USA) 5&4

Justin Harding (RSA) bat Matthew Fitzpatrick (ENG) 1-up

. Groupe 5

Lucas Bjerregaard (DEN) bat Justin Thomas (USA) 3&2

Matt Wallace (ENG) bat Keegan Bradley (USA) 1-up

. Groupe 6

Bryson DeChambeau (USA) bat Russell Knox (SCO) 3&1

Marc Leishman (USA) bat Kiradech Aphibarnrat (THA) 2-up

. Groupe 7

Francesco Molinari (ITA) bat Satoshi Kodaira (JPN) 5&4

Thorbjorn Olesen (DEN) bat Webb Simpson (USA) 2&1

. Groupe 8

Jon Rahm (ESP) bat Ki Si-woo (KOR) 7&5

Matt Kuchar (USA) bat JB Holmes (USA) 3&1

. Groupe 9

Xander Schauffele (USA) bat Lee Westwood (ENG) 1-up

Tyrrell Hatton (ENG) bat Rafa Cabrera Bello (ESP) 4&3

. Groupe 10

Paul Casey (ENG) bat Abraham Ancer (MEX) 5&3

Charles Howell (USA) bat Cameron Smith (AUS) 2&1

. Groupe 11

Tommy Fleetwood (ENG) bat An Byeong-hun (KOR) 3&2

Kyle Stanley (USA) bat Louis Oosthuizen (RSA) 3&2

. Groupe 12

Jim Furyk (USA) bat Jason Day (AUS) 2-up

Henrik Stenson (SWE) bat Phil Mickelson (USA) 2&1

. Groupe 13

Tiger Woods (USA) bat Aaron Wise (USA) 3&1

Patrick Cantlay (USA) et Brandt Snedeker (USA) font match nul

. Groupe 14

Tony Finau (USA) bat Keith Mitchell (USA) 2&1

Ian Poulter (ENG) bat Kevin Kisner (USA) 2-up

. Groupe 15

Kevin Na (USA) bat Bubba Watson (USA) 1-up

Jordan Spieth (USA) et Billy Horschel (USA) font match nul

. Groupe 16

Andrew Putnam (USA) bat Patrick Reed (USA) 3&2

Sergio Garcia (ESP) bat Shane Lowry (IRL) 4&2