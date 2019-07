Championnats de France d'athlétisme: Vicaut est enfin lancé

Après un début de saison médiocre, Jimmy Vicaut s'est enfin rassuré en réalisant son meilleur chrono de l'année (10 sec 02, vent +1,4 m/s) lors des séries du 100 m des Championnats de France d'athlétisme, vendredi à Saint-Étienne.

Le co-recordman d'Europe (9 sec 86) était dans le flou après des sorties très loin de son standing et attendait en vain de pouvoir lâcher les chevaux. La mission a été parfaitement remplie dès sa première apparition sur la piste du stade Henri-Lux.

Vicaut a logiquement survolé la ligne droite mais il a surtout signé un temps beaucoup plus digne de son statut, réalisant le "niveau de performance requis" par la Fédération française d'athlétisme pour être sélectionnable pour les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre). De quoi effacer ses prestations passées (meilleur temps en 10 sec 07, le 3 juin à Prague) et gonfler son moral à deux mois du grand rendez-vous de l'année. Et avec les demi-finales et la finale prévues samedi, le meilleur est peut-être encore à venir pour le sprinteur de 27 ans.

"Pour le moment tout va bien. C'est ma meilleure +perf+, je n'avais pas fait ça depuis un petit moment donc je suis content. Ce n'étaient que les séries, demain, avec la bagarre ce sera beaucoup mieux. Je voulais me débarrasser des minima, c'est fait. J'ai bien aimé ma façon de courir. Demain je serai à l'attaque, j'espère que le chrono descendra même si la température va tomber. Mais il y aura plus de +fight+, ce sera mieux", a-t-il déclaré.

Vicaut aurait pu être dispensé des séries mais il a préféré débuter la compétition dès vendredi pour se mettre en "mode Qatar", où il devra aussi enchaîner deux courses pour atteindre une éventuelle finale.

-Qualification sans encombre pour Bosse et Bigot-

Ces championnats sont donc une sorte d'avant-goût des Mondiaux pour certaines têtes d'affiche de l'athlétisme tricolore, comme l'a confirmé un peu plus tard Pierre-Ambroise Bosse, tranquillement qualifié pour la finale du 800 m, programmée samedi. Le champion du monde, qui disputait seulement sa 2e course de la saison, a remporté sa série en 1 min 47 sec 45.

Exténué par la forte chaleur qui a régné sur Saint-Étienne jusqu'en fin d'après-midi, "PAB" a estimé avoir ressenti de "meilleures sensations qu'à Monaco" pour sa rentrée (1:45.43, le 12 juillet) et souhaite faire de "ce weekend une sorte de répétition des Championnats du monde".

"J'ai fait une assez grosse séance avant de venir, aujourd'hui je simulais la demi-finale, et demain ce sera une finale. L'idée c'est de gagner, c'est tout", a expliqué le Français, déjà assuré du voyage au Qatar en tant que tenant du titre.

Le lanceur de marteau Quentin Bigot, 4e des Mondiaux de Londres en 2017, avait lui aussi fait le choix d'en passer par les qualifications. Il a logiquement passé l'obstacle sans encombres avec un jet à 71,42 m.