Championnats de France: Marie Wattel s'offre le 100 m nage libre

Trois jours après un résultat décevant sur 100 m papillon, Marie Wattel a réussi à se remobiliser pour remporter le 100 m nage libre, la course reine des Championnats de France de natation, vendredi à Limoges.

Wattel s'est imposée en 53 sec 71/100e au terme d'une belle bataille contre Charlotte Bonnet (53.74) qu'elle a réussi à doubler dans les derniers mètres. Elles ont distancé la toute jeune Mary-Ambre Moluh, 16 ans, troisième en 55 sec 26.

La nageuse de 24 ans s'était déjà imposée mardi sur le 100 m papillon, mais s'était montrée très déçue de son chrono (58.61), qui ne lui avait pas permis de se qualifier directement pour les Mondiaux et l'Euro cet été sur sa course de prédilection.

Avec son résultat du jour, elle valide cette fois sa participation aux deux championnats sur 100 m libre.

"Mardi ça m'a fait un gros coup dur parce que 58.6 c'est un temps qui date de 2014 pour moi, donc j'ai presque fait un bond de huit ans en arrière", a-t-elle déploré. "Ça a été dur mentalement de se mettre dans la course, mais franchement, la victoire fait du bien au moral parce qu'il y avait beaucoup de doutes et de mauvais stress."

- "Belle bagarre" -

Elle sera accompagnée à Budapest et Rome de Charlotte Bonnet, qui a aussi réalisé les minima fixés par la Fédération, au lendemain de son titre sur 200 m.

"Il y a forcément un petit goût amer de ne pas gagner. On n'est pas là pour faire deuxième. Mais c'est une belle bagarre et je repars avec une qualif, c'est vraiment ce que j'étais venue chercher", a estimé la nouvelle élève de l'emblématique entraîneur Philippe Lucas.

Deux autres nageurs ont réalisé les minima lors de cette quatrième journée de compétition.

Mewen Tomac a dominé Yohann Ndoye Brouard sur le 200 m dos, deux jours après un premier duel sur 100 m dos qui avait donné le résultat inverse.

"C'est la course la plus dure en natation", a expliqué Tomac, qui avait souhaité faire une pause sur cette distance après l'été. "Ne pas avoir fait de 200 m dos depuis septembre, cela m'a permis de nager plus posément alors qu'avant je me précipitais sur ma nage", a-t-il estimé.

Sur 200 m quatre nages, Enzo Tesic rate en revanche la qualification pour deux centièmes. Le nageur de 22 ans pourra nourrir des regrets puisqu'il était descendu sous les minima lors des séries du matin, mais seul le chrono de la finale est pris en compte.