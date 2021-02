Championnats du monde de ski de fond: la Norvège domine le sprint par équipes, la France 4e

La Norvège, avec Johannes Klaebo et Erik Valnes, a remporté le sprint par équipes style libre des Championnats du monde de ski de fond, dont la France s'est classée 4e, dimanche à Oberstdorf (Allemagne).

Les Norvégiens ont devancé les Finlandais, 2e à 1 sec 68/100e, et les Russes, 3e à 2 sec 09/100e, tandis que le duo français formé de Lucas Chanavat et Richard Jouve, a terminé au pied du podium, à 13 sec 91/100e.

Klaebo a décroché à 24 ans son cinquième titre mondial, son deuxième des Mondiaux-2021 après son sacre en sprint individuel jeudi.

Il a pris sa revanche sur son grand rival, le Russe Alexander Bolshunov, qui avait remporté samedi le titre mondial en skiathlon (15 km classique + 15 km skating), tandis que le Norvégien avait dû se contenter de la 4e place.

Bolshunov pensait avoir fait la différence lors de son dernier relais, mais les Norvégiens ont fini très fort et remporté le titre qu'ils avaient déjà enlevé en 2019 à Seefeld (Autriche), avec Klaebo déjà mais en style classique cette fois.

"C'est incroyable de remporter ce titre, les conditions étaient compliquées car très chaudes en demi-finales, plus faciles en finale, je me suis senti fort", a souligné Klaebo qui compte aussi à son palmarès trois titres olympiques et deux globes de N.1 mondial.

La France, médaillée de bronze lors des JO-2018 dans cette épreuve, était à la lutte pour le podium jusqu'à l'avant-dernier relais avant de "coincer" dans la montée au programme de la boucle d'1,2 km.

Le sprint par équipes dames est revenu à la Suède devant la surprenante Suisse et la Slovénie.

La France, avec Flora Dolci et Léna Quintin, s'est qualifiée pour la finale et a terminé 10e.

Les résultats des sprints par équipes :

MESSIEURS

1. Norvège 15:01.74

2. Finlande à 1.68

3. Russie* à 2.09

4. France à 13.91

5. Italie à 16.66

...

DAMES

1. Suède 16:27.94

2. Suisse à 0.95

3. Slovénie à 3.46

4. Russie* à 3.95

5. Etats-Unis à 5.83

...

10. France à 1:03.80

NB: la Russie, exclue des compétitions internationales, est présente sous l'appellation Fédération russe de ski (RSF)

./jr/rbj