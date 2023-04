Champions Cup: La Rochelle arrache sa place pour les quarts sur le fil devant Gloucester

La Rochelle, accroché et longtemps malmené par une équipe joueuse de Gloucester qui menait encore à deux minutes du terme, s'est qualifié samedi pour les quarts de finale de la Champions Cup grâce à un essai tardif de Teddy Thomas (29-26).

Et la délivrance est venue de l'ailier racé, parfois décrié, orphelin d'essai depuis le dernier Réveillon et auteur d'un doublé. Dont ce deuxième ballon aplati qu'il est allé chercher pour sortir les Maritimes du piège tendu et presque réussi des +Cherry and White+.

Au tour suivant, les champions en titre retrouveront une nouvelle fois Marcel-Deflandre, 16e homme efficace dans le money-time, pour y affronter soit les Anglais des Saracens soit les Gallois des Ospreys, opposés dimanche à Londres.

Alors qu'on promettait une balade de santé aux Rochelais après leur démonstration de force à Bordeaux (36-6), qui plus est face à Gloucester à la saison quelconque en Premiership (9e), il n'en fût rien.

C'est tout à l'honneur des coéquipiers de Bill Twelvetrees qui ont joué leur va-tout, sans calculer, et laissé craindre le pire au peuple jaune et noir, un peu circonspect face la résistance de l'adversaire qui a fait jeu égal au score avec ses favoris.

- Des Rochelais guère sereins -

Et cela s'est poursuivi au retour des vestiaires, les hommes de Ronan O'Gara péchant régulièrement dans leurs intentions face à une arrière-garde visiteuse solidaire.

Le suspense a donc été total lors de cette 11e confrontation entre les deux équipes devenue un classique, avec sept essais inscrits dont quatre par les tenants du titre.

Les Rochelais, à l'entame compliquée faute de discipline et percés comme des bleus sur une combinaison en touche un peu heureuse conclue par Chris Harris (3-10, 13e), ont retrouvé le lien grâce à cette puissance qui avait fait tant de mal à l'UBB en Top 14.

Là encore, les joueurs de Gloucester ont souffert en mêlée, sur les impacts avec Will Skelton en démineur en chef, en ne craquant finalement qu'une fois devant le pénétrant Pierre Bourgarit après une grosse séquence de pick-and-go (22e).

Cette euphorie passagère a souri également à Teddy Thomas qui a chapardé un ballon dans les mains de Billy Twelvetrees pour finir dans l'en-but (15-10, 26e).

Mais il était écrit que rien ne serait facile pour le tenant du titre, victime d'un nouveau lancement sur touche, avec accélération aile opposée de Louis Rees-Zemmit, suivi d'un balayage du terrain pour trouver Freddie Clarke esseulé en coin (34e).

A la reprise, Tawera Kerr-Barlow (46e) a pensé lancer définitivement les siens mais Twelvetrees a délivré une passe au pied magique sur Rees-Zemmit peu après (22-20) laissant augurer une forte tension à venir.

Crispés, les coéquipiers de Grégory Alldritt se sont mis à la faute, sanctionnés par la botte adverse (56e, 71e) avant de retrouver leur esprit et l'espoir.

Suite à une pénalité jouée à la main à 5 mètres, on a assisté pendant trois bonnes minutes à un pilonnage en règle de la ligne anglaise avant que le ballon ne rebondisse vers Thomas pour l'essai de la victoire et du soulagement à la 78e.