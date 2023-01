Champions Cup: séance de rattrapage pour le Racing 92, Clermont et Montpellier

Objectif huitièmes de finale. Derrière les cadors toulousains et rochelais, déjà qualifiés, Montpellier, Clermont et le Racing 92 peuvent encore espérer rejoindre la phase finale de la Champions Cup, ce week-end, au terme de la 4e et dernière journée de la phase de poule.

. Lyon en mission

Malgré trois revers de rang, le Lou est encore dans le coup. Les trois bonus glanés en cours de route peuvent permettre de sauver la tête des Lyonnais. Mais, pour ça, il faudra gagner, encore une fois avec le bonus, et espérer.

Une première -et dernière- victoire permettrait aux hommes de Xavier Garbajosa de s'assurer un avenir continental, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup.

Lyon reste sur deux revers de rang à domicile, contre Brive (30-27) et les Saracens (28-20). Il faudra cette fois soigner son entame face aux Sud-Africains, vainqueurs à l'aller (42-36), pour voir plus loin.

. Le Racing 92 face à la montagne irlandaise

Un exploit sinon rien. Mal embarqué avec deux défaites et une seule victoire, le Racing 92 n'a d'autre choix que de faire chuter l'ogre irlandais (1er avec trois victoires), à domicile, pour s'offrir le droit de rêver.

Après une série négative, les Ciel et Blanc ont redressé la tête, il y a une semaine, contre les Harlequins (30-29). S'ils ont joué à se faire peur devant les Anglais, les coéquipiers de Finn Russell ont surtout réussi à maintenir en vie leurs chances de qualifications. Reste maintenant à finir le travail en Irlande, face au Leinster, sa horde d'internationaux et ses quatre titres en Coupe d'Europe. Facile.

. La Rochelle et Toulouse dans un fauteuil

Déjà assurés d'un billet pour la phase finale, Toulouse, vainqueur en 2020, et La Rochelle, sacrée l'année suivante, visent toujours plus haut. Un nouveau succès, leur quatrième de rang dans la compétition, leur assurerait une place dans les quatre premiers, synonyme de huitième de finale à domicile.

Vainqueurs en Irlande (18-13), les Rouge et Noir voudront confirmer à domicile contre la province du Munster et enchaîner une huitième victoire en neuf rencontres, toutes compétitions confondues. Dernier tombeur de Toulouse (30-7), le club à la caravelle, tenant du titre, entend lui aussi décrocher la victoire, sa treizième consécutive sur la scène continentale, sur le terrain des Anglais de Northampton, bons derniers de la poule.

. Montpellier et Clermont veulent y croire

Respectivement 7e et 8e de leur poule, Montpellier (7 pts) et Clermont (6 pts) n'ont pas dit leur dernier mot. Les Héraultais, qui reçoivent les London Irish, et les Auvergnats, en déplacement en Afrique du Sud chez les Stormers, partent donc à l'assaut avec pour seul objectif de prendre des points.

Cap sur Le Cap pour l'ASM, qui vient de se séparer de son entraîneur Jono Gibbes, remplacé par Christophe Urios. L'ancien patron de l'UBB ne sera pas présent face aux Sud-Africains, "une opportunité de ressouder encore le groupe", selon Paul Jedrasiak.

"Nous allons vivre entre nous durant cinq-six jours, nous allons faire bloc, passer des moments ensemble et tout donner pour faire un gros match", a encore expliqué le deuxième ligne.

Le MHR l'avait emporté à l'aller (32-27) et peut espérer confirmer pour valider son billet. Face à une formation en difficulté, tant en Champions (11e, 1 pt) quand championnat (9e, 26 pts), les hommes de Philippe Saint-André peuvent y croire.

Même son de cloche pour l'UBB qui aura besoin de gagner largement devant Gloucester pour espérer.

De son côté, Castres a clairement fait du Top 14 sa priorité et, après trois revers de rang et zéro point, n'a plus rien à attendre de la Champions Cup si ce n'est terminer à Exeter sur une bonne note.