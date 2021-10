Changement climatique : pourquoi l'étude contre Total est en partie contestable

L'entreprise Total est accusée dans un article publié au sein de la revue Global Environmental Change "d'avoir reçu des avertissements du potentiel réchauffement climatique catastrophique [causé] par son activité, et ce depuis 1971". Deux historiens et un philosophe en sont les auteurs : Christophe Bonneuil (CNRS & EHESS, Sciences et Lettres), Pierre-Louis Choquet (Centre de Sociologie des Organisations, SciencesPo, Paris) et Benjamin Franta (Départment d'Histoire de l'université de Stanford, Etats-Unis).



Le document développe une théorie selon laquelle toutes les évidences étaient présentes au début des années 1970 — et même dès les années 1950 — pour la multinationale du pétrole ainsi que d'autres entreprises du secteur, pour savoir qu'un réchauffement de l'atmosphère causé par les émissions des combustibles fossiles allait survenir :

Le Petroleum Institute, la principale association commerciale de l'industrie pétrolière aux États-Unis, a reçu des avertissements concernant le réchauffement climatique dès les années 1950 et a commandé des recherches sur le sujet à la fin des années 1960, qui ont indiqué qu'une expansion continue des combustibles fossiles entraînerait d'importants réchauffements climatiques d'ici la fin du siècle avec des conséquences néfastes pour les sociétés humaines à travers le monde.



Extrait de l'étude "Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1971–2021 — Alertes précoces et responsabilisation émergente : les réponses de Total au réchauffement climatique, 1971-2021" par Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta.

Quelle connaissance scientifique du climat il y a 50 ans ?

Total admet avoir eu connaissance et publié des études sur les possibles effets des émissions de CO2 causant un réchauffement de l'atmosphère, et ce dès 1971, ce que le service de la communication de l'entreprise nous a confirmé par email : "Une série d’articles est effectivement parue dans la revue interne de Total en 1971 (…) Un article "pollution atmosphérique et le climat" paru dans cette revue est signé par un scientifique, M. François Durand-Dastès, professeur agrégé de géographie (…) Le contenu de cet article reflète fidèlement l’état de la connaissance scientifique publique de l’époque sur les liens entre activités humaines, augmentation de la concentration en CO2 et changement climatique."



A l'époque, en 1971, les sciences du climat n'étaient aucunement comparables à ce qu'elles sont aujourd'hui et différentes théories avaient cours chez les spécialistes. Celles d'un réchauffement futur mais aussi celle d'un refroidissement global (global cooling) pouvant s'accentuer, puisque la température de l'hémisphère nord, après s'être réchauffée, s'était refroidie depuis 1940 :

Courbe de température de l'hémisphère Nord entre 1880 et 1969 — Agence nationale de météorologie du Japon (1969) Wikipedia (anglais) : "Global Cooling"

Les premiers satellites météorologiques datent de 1979 et ont permis par la suite de mesurer les changements de température dans les différentes couches de l'atmosphère ou celles de la surface des océans. Certains scientifiques ou des militants écologistes commencent à parler de réchauffement climatique lors du sommet du climat de 1979 à Genève, comme l'étude publiée sur Global Environmental Change le précise. Mais aucune alerte scientifique mondiale n'est lancée au sujet d'un réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre à cette époque.



Un débat entre le volcanologue Haroun Tazzief, le glaciologue Claude Lorius et l'océanographe Jacques-Yves Cousteau a lieu en France sur un plateau de télévision cette même année 1979 (vidéo), date à laquelle les températures planétaires commencent à s'élever de nouveau. Tazzief craignait un réchauffement par les émissions de CO2, le commandant Cousteau n'adhérait pas du tout à cette théorie, Lorius tempérait la possible fonte des pôles. La connaissance d'un réchauffement causé par les émissions de CO2 humaines était encore loin de faire l'unanimité scientifique.

Des démonstrations approximatives



L'étude "Alertes précoces et responsabilisation émergente : les réponses de Total au réchauffement climatique, 1971-2021" stipule que "Le changement climatique est également devenu une préoccupation internationale lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972 à Stockholm où deux des 109 recommandations (n°70 et 79) finales appelaient à la recherche et à la vigilance concernant le changement climatique anthropique (causé par l'homme, ndlr)."



En réalité ces recommandations du rapport de la conférence de l'environnement de 1972 à Stockolm (page 22 et 24) ne parlent absolument pas d'une préocupation internationale sur le changement climatique anthropique, mais établissent seulement — entre autres — "que l'Organisation météoorologique mondiale, en coopération avec le Conseil international des unions scientifiques (CIUS), poursuive l'exécution du Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP) et si nécessaire élabore de nouveaux programmes de façon à mieux comprendre la circulation générale de l'atmosphère et les causes des changements climatiques, qu'elles soient d'origine naturelle ou qu'elles résultent de l'activité humaine."



Note : Cette étude — publiée en ligne — contient de nombreux lien invalides ou menant à des recherches Google scholar souvent non fonctionnelles, ce qui est le cas pour le document de l'ONU de 1972.

Par ailleurs, la presse anglophone était très friande — surtout dans les années 60 et la première moitié des années 1970 — du risque d'un nouveau "petit âge glaciaire", soit l'opposé d'un réchauffement global :

Années 1970 : la presse américaine s'inquiète du refroidissement de la planète (liste non exaustive de titres de journaux américains) The Earth’s Cooling Climate,” Science News, November 15, 1969 — “Colder Winters Held Dawn of New Ice Age,” Washington Post, January 11, 1970 — “Science: Another Ice Age ?” Time Magazine, June 24, 1974. — “The Ice Age Cometh !” Science News, March 1, 1975 — “The Cooling World,” Newsweek, April 28, 1975. — “Scientists Ask Why World Climate is Changing — Major Cooling May Be Ahead” New York Times, May 21, 1975 — “In the Grip of a New Ice Age ?” International Wildlife July-August, 1975 — “A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable,” New York Times, September 14, 1975 — “Variations in the Earth’s Orbit, Pacemaker of the Ice Ages,” Science magazine, December 10, 1976.



Archive du Guardian (Royaume-Uni) : 12 June 1962: The ice age cometh : "As glaciers start to advance again, evidence suggests that the Earth may be entering a new ice age."

Les certitudes du GIEC : un long chemin

Malgré les quelques premiers débats de 1979, il faut attendre 1988 pour que les études scientifiques sur le changement climatique par les gaz à effet de serre commencent à être traitées. Une agence de l'ONU, le GIEC (Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, IPCC en anglais, ndlr) est créée cette année 1988 pour déterminer la part anthropique (causée par l'homme) du début de réchauffement global. Mais le premier rapport du GIEC de 1990 ne conclut pas avec certitude sur la responsabilité humaine dans le réchauffement constaté au XXème siècle, puisque des périodes plus chaudes comme celle de 800-900 ans auparavant sont constatées, ainsi qu'une période pré-industrielle très froide se terminant vers 1850 :

Le rapport complémentaire du GIEC pour le sommet de Rio de 1992 sera lui plus en faveur d'un réchauffement anthropique, puis celui de 1995 un peu plus encore, mais la "quasi-certitude scientifique" revendiquée par le GIEC ne surviendra pas avant 2007, dans son quatrième rapport qui verra l'institution se faire décerner un Nobel de la paix avec l'ex vice-président de Bill Clinton, Al Gore.



Le glaciologue Jean Jouzel, ex vice-président du GIEC confirmait d'ailleurs sur France Inter le 8 février dernier, cette longue incertitude (question sur le doute au sujet des causes anthropiques à 38'34 et réponse de Jean Jouzel à 39'04) quant à la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, qui pour lui prend fin avec le dernier rapport du GIEC, en 2013 : "il a fallu 30 ans pour passer de cette question de la responsabilité de l’homme. Dans le premier rapport du GIEC nous ne savions pas si elle était vraiment là — et progressivement, dans le dernier rapport du GIEC nous avons montré que c’est d’abord les activités humaines qui sont en cause. Sans les activités humaines on ne peut pas expliquer le réchauffement."



Ces explications d'un spécialiste du climat — qui plus est responsable de 2002 à 2015 de l'organisation mondiale en charge de l'étude des causes du réchauffement climatique — contredisent l'étude "Alertes précoces et responsabilisation émergente : les réponses de Total au réchauffement climatique, 1971-2021" publiée ce 19 octobre par les trois chercheurs en sciences sociales.



Ecouter l'extrait audio de Jean Jouzel (00'50) :

Chargement du lecteur... France Inter — La tête au carré — 8 février 2021

Total, face à cette attaque en règle de l'étude des trois chercheurs, estime dans une réponse par mail, que "l'étude constate elle-même que Elf et Total ont publiquement et ouvertement accepté les constats résultant de la science climatique il y a 25 ans déjà (…) TotalEnergies déplore le procédé qui consiste à pointer du doigt une situation d’il y a plus de 50 ans, sans souligner les efforts, changements, progrès et investissements accomplis depuis". Et de conclure : "Depuis 2015, TotalEnergies est engagée dans une profonde transformation de ses activités avec l’ambition de devenir l’un des cinq plus grands acteurs mondiaux des renouvelables en 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, en fixant des objectifs de réduction de gaz à effet de serre précis à horizon 2030".

Chargement du lecteur...

Des chercheurs académiques et engagés ?



Deux des chercheurs en sciences sociales qui ont mené cette étude — voulant démontrer que Total était au courant du réchauffement anthropique par les gaz à effet de serre depuis 50 ans — sont investis dans la lutte contre le réchauffement climatique et se positionnent dans des ouvrages, interventions publiques et articles pour l'arrêt complet des énergies fossiles.



L'historien des sciences Christophe Bonneuil (CNRS) est aussi un militant collapsologue (théorie de l'effondrement de la civilisation moderne) et alter-mondialiste. Dans cet extrait où il intervient au sein du groupe Attac en 2018, il incite par exemple à "des propositions d'actions aussi radicales que l'est le constat catastrophiste" et remercie l'écologiste Yves Cochet pour avoir écrit qu'en "2030 la moitié de l'humanité aura disparu" : Chargement du lecteur... Deuxième partie du module « Tout va-t-il s’effondrer ? » de l’université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens, avec Christophe Bonneuil et Pablo Servigne. (2018) Pierre-Louis Choquet, docteur en philosophie (SciencesPo), a publié en 2017 un article sommant Total de "changer de métier" : "Pour préserver sa maison commune, notre humanité doit sortir du pétrole. Vite. Autrement dit, Total doit changer de métier".



Ces chercheurs sont engagés au sein de mouvements luttant pour une sortie des énergies fossiles ou prônant un changement de modèle de société, un écroulement de civilisation à venir causée par le système économique.

A travers ces déclarations l'entreprise cherche avant tout à améliorer son image de producteur d'énergies fossiles : Total dépense chaque année en moyenne près de 30 millions de dollars en communication pour promouvoir ses activités "vertes". Des ONG accusent le groupe — ainsi que d'autres du secteur pétrolier et gazier — de pratiquer une communication parfois mensongère. La fin de l'étude de Global Environmental Change le souligne et donne des exemples de ces pratiques de "green washing" et de plans de communication de Total et d'autres groupes pour minimiser l'impact de leurs activités sur le changement climatique. Des pratiques connues depuis longtemps.