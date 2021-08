Chanson: avec "The Artist" sur France 2, Nagui en quête d'"artistes complets"

France 2 et Nagui lanceront le 11 septembre en première partie de soirée "The Artist", télé-crochet inédit et en direct, rival le même jour de "The Voice All Stars" (TF1), et destiné à révéler des "artistes complets", à la fois auteurs, compositeurs et interprètes.

"Révéler des voix, ça se fait déjà. Ce qui nous intéresse, ce sont les chansons, les textes et les mélodies, ceux qui ont la capacité d'écrire, de composer et d'interpréter", a expliqué lundi Nagui lors de la présentation de ce programme dont il a eu l'idée.

Pour cette saison inaugurale qui comprendra six primes hebdomadaires, 22 candidats (solo, duo ou groupe) ont déjà été sélectionnés parmi 1.600 candidatures par des professionnels de la musique et des personnalités de France Télévisions et de France Inter, partenaire du télé-crochet dont la marraine est Clara Luciani ("La Grenade", "Le reste").

Une déclinaison quotidienne de "The Artist", avec des masterclasses animées par Gaëtan Roussel, Bénabar, Vincent Delerm ou Claudio Capéo, sera proposée sur France 4 par Leïla Kaddour-Boudadi, ainsi que dans "La Bande originale", émission de France Inter animée aussi par Nagui.

L'artiste ou le groupe lauréat sera désigné par un jury et par un vote public gratuit organisé chaque semaine sur le compte Instagram de l'émission (@theartistoff).

"On n'est pas là pour promettre des millions. Ce n'est pas le genre du service public. On n'est pas là pour les forcer à signer un contrat dans une maison de disques. Ce qui les intéresse le plus, c'est d'être accompagnés à la radio, à la télévision et sur scène", a déclaré Nagui.

Pour Stéphane Sitbon, directeur des programmes du groupe télévisuel public, "révéler des artistes complets est ce que doit faire aujourd'hui France Télévisions. L'audience n'est pas le seule question qui m'intéresse dans cette affaire".