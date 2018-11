Chantage à la sextape de Valbuena: vers une annulation partielle de la procédure?

Journée cruciale jeudi pour l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema et les cinq autres mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena: la justice rend une décision très attendue sur la validité de l'enquête débutée en 2015.

Un policier, "Lukas", agissant sous couverture comme intermédiaire entre Mathieu Valbuena et les maîtres-chanteurs présumés, a-t-il outrepassé son rôle en incitant à commettre une infraction ? C'est la question à laquelle doit répondre la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Pour le parquet général, la réponse est clairement non. Dans son réquisitoire, il a estimé qu'il n'y avait "pas eu de provocation à l'infraction" et demandé la validation de l'enquête lancée en 2015, ouvrant ainsi la porte à un éventuel procès.

La Cour de cassation avait rendu une décision inverse en juillet 2017, suivant les arguments de la défense.

Lors de l'audience le 4 octobre, les avocats des six mis en examen ont en effet fait valoir que les agissements du policier infiltré, un commissaire de la PJ de Versailles, invalident l'ensemble de l'enquête.

Pour la défense, l'officier a poussé les protagonistes de l'affaire, en particulier Younes Houass, considéré par les enquêteurs comme le corbeau présumé et avec lequel il était en contact téléphonique direct, à réclamer de l'argent en échange de la vidéo intime de Mathieu Valbuena. Une vidéo détenue par les cerveaux présumés du chantage, Axel Angot et Mustapha Zouaoui, deux hommes gravitant dans le milieu du football professionnel.

Ces derniers, outre Younes Houass, avaient auparavant tenté d'approcher Valbuena par l'intermédiaire de l'ex-Bleu Djibril Cissé puis étaient passés par Karim Benzema, contacté grâce à son ami d'enfance, Karim Zenati. Les trois hommes sont eux aussi mis en examen.

- "Loin d'en avoir fini" -

Younes Houass n'a été, selon son avocat Samim Bolaky, "que la courroie de distribution entre Valbuena, Zouaoui, Angot et +Lukas+". "Mais il n'a jamais vu la vidéo, il ne l'a jamais eue entre les mains", a martelé le conseil contacté par l'AFP.

Surtout, "aucune contrepartie financière, aucune menace, qui sont les éléments constitutifs de l'infraction de chantage, n'étaient évoqués avant l'intervention du policier", avait-il rappelé en octobre.

Pour l'avocat de Mathieu Valbuena, Paul-Albert Iweins, en revanche, "les policiers se sont comportés de façon parfaitement normale". Dans ce genre d'affaires de chantage, "le plus souvent, c'est un policier qui se substitue" pour négocier, selon lui.

"Si on devait considérer que les entretiens téléphoniques entre Houass et le policier sortent de la procédure, ça ne concerne en rien Benzema" et ne remet donc pas en question le volet de l'affaire impliquant le footballeur, avait-il souligné en octobre.

Au contraire, pour Sylvain Cormier, avocat de l'attaquant du Real Madrid contacté mardi par l'AFP, "l'ensemble de la procédure est viciée par les agissements de l'enquêteur".

Le 4 octobre, il avait invoqué la théorie des "dominos": "si vous enlevez le début d'une enquête, si ses actes initiaux sont entachés d'irrégularités, eh bien l'ensemble doit tomber".

Ce scandale a coûté sa carrière en équipe de France à son client, qui se dit totalement innocent, mais qui n'a plus jamais été appelé en Bleu depuis sa mise en examen en novembre 2015.

Dans "cette affaire, qui a eu un retentissement médiatique considérable, qui a donné lieu à des polémiques, (...) à la limite on ne sait plus trop qui est le coupable, qui est la victime", a souligné Me Iweins lundi. Son client, a-t-il ajouté, attend désormais "que la justice passe, qu'elle dise ce qu'il s'est exactement passé. Et que ça s'arrête."

Mais, assure Me Bolaky, "on est loin d'en avoir fini". "A moins que les écoutes soient annulées, ça retournera devant la Cour de cassation" car "même si la décision est favorable" à son client, "les autres se pourvoiront".