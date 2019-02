Charles Caudrelier, vainqueur d'une course extrême autour du monde, élu marin de l'année 2018

Charles Caudrelier, l'un des maîtres de la course au large, a été élu vendredi marin de l'année 2018, une récompense qui honore l'homme et l'exploit signé en juin 2018 lors de la course autour du monde en équipage la plus extrême (Volvo Ocean Race).

Le Français de 44 ans, qui avait mené sous pavillon chinois (Dongfeng) une équipe composée d'hommes et de femmes durant huit mois pour s'imposer lors de la course autour du monde avec escales, succède ainsi au palmarès des marins de l'année à Thomas Coville, primé alors pour son record du tour du monde en solitaire en 49 jours.

Le navigateur a été préféré à d'autres grands noms de la voile. En lice également: Antoine Albeau (champion du monde PWA windsurf), Delphine Cousin (championne du monde circuit PWA de windsurf), François Gabart (record du tour du monde en 42 jours), Francis Joyon (vainqueur de la Route du Rhum en Ultime), Paul Meilhat (vainqueur de la Route du Rhum en Imoca), Nicolas Parlier (champion du monde de kitefoil), Kevin Péponnet et Jérémie Mion (champion du monde en 470).

Caudrelier a été élu au 2e tour par 9 voix contre 5 au duo Péponnet/Mion.

Le Finistérien avait fait sensation le 24 juin à La Haye (Pays-Bas) en enlevant la victoire finale sur la Volvo Ocean Race, dans la dernière heure de course de la dernière étape.

- Deux prix pour Dongfeng -

Il était parti le 22 octobre d'Alicante (Espagne) avec des équipiers de nationalités différentes -dont deux Chinois- pour un périple intense sur les mers du globe avec le plus long parcours jamais proposé, soit 83.000 km (45.000 milles nautiques). Huit bateaux ont composé la flotte de cette édition.

Cette victoire a valu à Dongfeng d'être honoré en octobre 2018 par la Fédération internationale avec le prix de l'équipe de l'année et le prix féminin pour Marie Riou et Carolijn Brouwer.

Caudrelier, vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2004 mais aussi deux fois de la Transat Jaques-Vabre (2009 et 2013), s'alignait pour la 2e fois à la tête d'une Team Dongfeng. En 2014/2015, il avait fini 3e.

Le titre de Marin de l'année est une distinction décernée depuis 2001 par un jury composé d'un collège d'institutionnels, de sportifs et de médias. Le public est aussi appelé à voter en ligne.

Il est traditionnellement attribué début décembre à l'occasion du salon Nautic, porte de Versailles à Paris. Mais la désignation du lauréat ainsi que la cérémonie de remise du prix, prévues samedi 8 décembre 2018, ont été reportés en raison des difficultés liées aux manifestations des "gilets jaunes".