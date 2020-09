Les attaques de janvier 2015 avaient semé effroi et consternation en France et à l'étranger: attendu depuis cinq ans, le procès des attentats jihadistes contre Charlie Hebdo, des policiers et l'Hyper Cacher s'est ouvert mercredi matin à Paris sous très haute surveillance. Nous revenons en vidéographie sur le déroulé de l'attaque et celui des suivantes. VIDEOGRAPHIE