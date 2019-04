Charlie, plus vieille loutre de mer en captivité, est mort à 22 ans en Californie

Il venait de fêter ses 22 ans: Charlie, plus vieille loutre de mer en captivité, a rendu lundi son dernier souffle, a fait savoir "le coeur lourd" l'aquarium californien dont il faisait la fierté.

Charlie n'était encore qu'un bébé loutre lorsque l'Aquarium of the Pacific de Long Beach, au sud de Los Angeles, l'a recueilli, orphelin, à la suite des violentes tempêtes provoquées en 1997 par le phénomène climatique El Niño.

"Les experts animaliers ont estimé qu'il ne pouvait pas survivre seul dans la nature et avait besoin d'une maison", a raconté l'établissement en annonçant sur ses réseaux sociaux la mort de son "ambassadeur" .

Grand amateur de palourdes et de crevettes, Charlie avait contribué depuis à la recherche scientifique, participant notamment à une étude de l'université de Californie sur la perception des sons chez la loutre de mer.

L'attraction californienne à fourrure avait soufflé ses 22 bougies le 2 mars. Une rareté parmi les loutres de mer du Sud mâles, qui "vivent généralement 10 à 14 ans dans la nature, mais peuvent atteindre 20 ans ou plus" en captivité, souligne l'Aquarium of the Pacific.

Mis à l'honneur dans le livre Guinness des records animaliers, Charlie était "connu pour son intelligence et sa décontraction", et "se montrait souvent aux visiteurs en train de se lécher les pattes tout en se relaxant", a ajouté l'aquarium, qui avait perdu en janvier une autre loutre de mer d'âge mûr, Brook, une femelle de 21 ans.