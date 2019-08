Chasse à la baleine en Norvège: Bolsonaro s'emmêle les pinceaux

Après la suspension des subventions norvégiennes à la lutte contre la déforestation, le président brésilien Jair Bolsonaro s'en est de nouveau pris à la Norvège et à sa chasse à la baleine, images spectaculaires mais trompeuses à l'appui.

"Regardez la mise à mort de baleines parrainée par la Norvège", a tweeté le président d'extrême droite dans la nuit de dimanche à lundi.

Le tweet contient un reportage vidéo et des photos montrant, sur fond de musique mélancolique, une chasse spectaculaire et massive de cétacés: des animaux nassés dans une crique sont mis à mort sur la plage, donnant aux eaux une couleur rouge sang saisissante.

Problème: ces images censées avoir été prises le 29 mai en Norvège illustrent une scène de grindadráp (ou grind), chasse traditionnelle aux dauphins-pilotes spécifiquement pratiquée... aux îles Féroé, possession danoise de l'Atlantique nord.

En Norvège, rare pays au monde à autoriser la chasse commerciale des baleines, celles-ci sont chassées --individuellement et avec moins de publicité-- en mer depuis un bateau à l'aide d'un harpon muni d'une grenade.

Le tweet a suscité indignation et risée sur les réseaux sociaux.

"Haha que le président du Brésil est stupide! (émoticône) Ce n'est PAS la Norvège! Nous ne tuons pas les baleines comme ça. Apprenez vos leçons pour être respecté! +Fake news+ comme dirait Trump", a réagi un utilisateur de Twitter. "La désinformation est un crime Monsieur le président", a souligné un autre.

M. Bolsonaro égratigne la Norvège depuis que le pays scandinave, emboîtant le pas à l'Allemagne, a annoncé la semaine dernière qu'il suspendait une aide de 300 millions de couronnes (30 millions) destinée au Brésil.

Principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne, la Norvège a, par la voix de son ministre de l'Environnement et du Climat Ola Elvestuen, accusé le Brésil de M. Bolsonaro de ne "plus souhaiter arrêter la déforestation" et d'avoir unilatéralement "rompu l'accord" portant sur la gouvernance du Fonds de préservation de la forêt amazonienne.

M. Bolsanora avait immédiatement réagi avec virulence: "La Norvège, ça n'est pas ce pays qui tue des baleines là-haut, au Pôle Nord? Qui y exploite du pétrole aussi? Ce n'est pas du tout un exemple pour nous. Qu'ils gardent leur argent et qu'ils aident Angela Merkel à reboiser l'Allemagne", avait-il lancé.