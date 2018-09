Cheminots: reprise mardi des négociations sur la convention collective du rail

Les syndicats de cheminots de la branche ferroviaire et le patronat du secteur se retrouvent mardi autour de la table des négociations de la convention collective nationale (CCN) du rail, à boucler avant le 1er janvier 2020 et la fin des embauches au statut à la SNCF.

Ces derniers mois, syndicats et patronat ont tous dit viser une CCN de "haut niveau". Ce texte doit fixer le cadre social minimum qui s'appliquera non seulement aux nouvelles recrues de la SNCF, mais également aux salariés de toutes les autres entreprises du transport ferroviaire.

Sa mise en place coïncidera avec l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs (à partir de décembre 2019).

Mardi, la CGT-Cheminots, qui "n'entend pas baisser la garde", organisera seule des rassemblements, notamment au pied de la tour où auront lieu les négociations, près de Paris. Premier syndicat représentatif, la CGT veut "gagner de nouveaux droits" pour "tous les cheminots de la branche".

Elle réserve la grève à plus tard, appelant à cesser le travail le 9 octobre, lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle organisée par plusieurs syndicats contre la politique du gouvernement.

Pas de rassemblements mardi pour SUD-Rail (3e syndicat), qui refuse de participer "aux actions décidées unilatéralement par la CGT" mais qui se joindra aussi à la grève du 9 octobre. Réclamant une CCN de "haut niveau afin de limiter le dumping social", SUD ne veut "pas perdre les dernières batailles" sur ce texte, après "avoir perdu sur le volet législatif" au printemps avec le vote de la loi de réforme ferroviaire.

Quant à l'Unsa ferroviaire et la CFDT-Cheminots (2e et 4e syndicats), qui avaient participé à la grève unitaire au printemps tout en négociant des amendements à la loi (promulguée fin juin), elles mettent en avant leur stratégie de négociation.

L'Unsa veut "éviter que la concurrence se construise sur le dos des salariés" et vise dans la CNN "un équilibre entre contraintes et compensations". La CFDT se dit "déterminée à transférer le maximum d'acquis issus du statut" vers la CCN et "à obtenir de nouveaux droits".

La réunion de mardi sera consacrée aux classifications des métiers et à la rémunération des salariés. La réunion suivante - le 27 septembre - se penchera sur les modalités de transfert des salariés d'une entreprise à l'autre dans le cadre de la concurrence.