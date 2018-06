Chenu appelle électeurs et adhérents de LR à rejoindre le RN

Sébastien Chenu, membre du bureau exécutif du Rassemblement national (RN, ex-FN), a appelé mardi les électeurs des Républicains et les adhérents du parti de droite à rejoindre le parti de Marine Le Pen, dénonçant "l'insincérité permanente" de Laurent Wauquiez.

Si "Laurent Wauquiez veut ressembler" au Rassemblement national, "nous on ne veut pas du tout ressembler à Laurent Wauquiez", a déclaré M. Chenu sur franceinfo. "Tout ce que dénonce Laurent Wauquiez, une fois qu'ils sont aux affaires, ils font exactement l'inverse", a-t-il ajouté, dénonçant une "insincérité permanente" de LR et de son président.

"La droite est complètement à la dérive, pas concentrée sur les problèmes des Français", et elle est "incapable d'incarner une opposition à Emmanuel Macron, elle vote 80% de ce que propose Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, et est une sorte de canard sans tête", a-t-il développé. "C'est normal", a-t-il jugé, "car on arrive à la fin d'un cycle", avec la fin du clivage gauche-droite, remplacé par "le clivage mondialistes contre nationaux".

Interrogé sur une possible alliance entre LR et le RN, le député du Nord et porte-parole du Rassemblement national a estimé que "si c'est pour des manoeuvres d'appareil avec des gens qui pensent ou votent ce qu('il venait) de dénonce(r), il n'en est pas question".

Mais "j'appelle les électeurs de la droite, des Républicains, à nous rejoindre, leurs adhérents, leurs militants; s'ils sont sincères, s'ils pensent que l'Union européenne doit être combattue, qu'il faut rétablir les frontières, qu'il faut un Etat stratège, un Etat qui protège, ils sont les bienvenus", a-t-il déclaré, soulignant "la sincérité" de son parti sur tous ces sujets.