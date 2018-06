Cher : un médecin généraliste aux assises, accusé de viols sur 36 patientes

Le procès d'un ex-médecin généraliste d'un village du Cher, accusé de viols sur 36 patientes et d'avoir filmé certaines de ces "consultations", s'est ouvert lundi et pour plus de deux semaines devant la cour d'assises du Cher.

Poursuivi pour "viols commis par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation de l'image d'une personne", le Dr Thierry Dassas, 68 ans, est accusé d'avoir pratiqué des examens gynécologiques indus sur des patientes de son cabinet d'Argent-sur-Sauldre (Cher) et d'avoir filmé certaines de ces "consultations".

Au terme de l'instruction, trente six victimes présumées, dont certaines mineures au moment des faits, ont été retenues, dont neuf également pour la prise d'images à leur insu.

Sous contrôle judiciaire après plus de six mois de détention provisoire, le médecin encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Comme durant la totalité de l'instruction, le Dr Dassas a reconnu au premier jour d'audience avoir réalisé des films à l'insu de patientes, mais a nié les viols.

Pour le médecin, à la retraite depuis les premières plaintes et son arrestation en décembre 2014, il s'agissait d'actes médicaux, que contestent les experts médicaux consultés durant l'instruction.

Les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu entre 2005 et 2014. Les poursuites ont été déclenchées par la plainte d'une patiente qui avait subi de longs touchers vaginaux et avait vu un caméscope en train de filmer la scène.

Cette patiente, âgée de 18 ans au moment des faits reprochés, devrait témoigner mardi.

Le verdict est attendu pour le 27 ou 28 juin.