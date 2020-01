Chine : face au risque de contagion des villes entières sont confinées

Depuis dix heures, heure locale, plus aucun train ni avion ne doit en principe quitter Wuhan, 11 millions d'habitants, en plein centre de la Chine. Les péages aux sorties autoroutières de la ville sont fermés.



Cette métropole des bords du Yangtsé est au coeur de l'épidémie qui depuis décembre a contaminé plus de 570 personnes et fait 17 morts, selon un dernier bilan mercredi soir. Toutes les personnes décédées ont succombé à Wuhan ou dans sa région.



"Les habitants ne doivent pas quitter Wuhan sans raison spécifique", a annoncé le Quartier général chargé de la lutte contre l'épidémie au niveau municipal.

Cette décision est prise afin "d'enrayer efficacement la propagation du virus", a-t-il expliqué, alors que la Chine s'apprête à entrer vendredi dans son long congé du Nouvel an qui occasionne chaque année des centaines de millions de voyages.



La ville voisine de Huanggang à 70 km à l'est, qui compte 7,5 millions d'habitants, fait l'objet de mesures similaires. La circulation des trains devait y être interrompue jusqu'à nouvel ordre à compter de la fin de journée.



Tout près, Ezhou (1,1 million d'habitants), a déjà fermé sa gare. Il était encore possible de gagner Wuhan en train ou en avion, même si de nombreux vols étaient supprimés.

Mais trains comme avions étaient presque vides, spectacle étrange à la veille du congé du Nouvel An lorsqu'ils sont habituellement pris d'assaut.

Dans le centre-ville, les transports publics étaient à l'arrêt et les festivités du Nouvel An ont été annulées.



La quasi-totalité des commerces, y compris cafés et restaurants, étaient fermés. Les livreurs à scooter, habituellement omniprésents dans les grandes villes chinoises, étaient aux abonnés absents. Sous la pluie, la ville était plongée dans un calme surréaliste pour une métropole chinoise, habituellement débordante de vie à l'approche du Nouvel an.



A Pékin comme à Shanghaï, le masque était de mise dans les endroits publics, comme le métro. La Cité interdite à Pékin, un des monuments emblématique de la Chine, fermera ses portes à compter de samedi "afin d'éviter des contaminations liées au rassemblement de visiteurs", a annoncé le musée dans un communiqué.



Hong Kong a transformé deux camps de vacances en zones de quarantaine destinées aux personnes ayant été en contact avec des porteurs du nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi les autorités.